Глава Башкирии Радий Хабиров поделился снимками со своего загородного отдыха

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился снимками со своего загородного отдыха
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился снимками со своего загородного отдыха
Вчера, 14:57ОбществоФото: 1MI
Новое фото глава республики опубликовал ранее в соцсетях

Глава республики Радий Хабиров поделился с подписчиками фотографиями со своего отдыха за городом. На снимках, опубликованных в его telegram-канале Хабиров позирует с шашлыком в руках.

Фото:Радий Хабиров/ Telegram

Ну и традиционно) не удержался, пошёл готовить)), — подписал снимок глава региона. Также Хабиров пожелал своим подписчикам хороших выходных.

Отметим, что это не первый раз, когда глава республики рассказывает в соцсетях о своих кулинарных достижениях. Так, ранее Радий Хабиров уже рассказывал о том, что любит готовить плов, а также мясные блюда.

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