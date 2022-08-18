«Пожалели два бревна»: в доме одинокой бабушки из Башкирии все-таки рухнула крыша

В начале августа Mkset уже рассказывал историю одинокой пенсионерки Валентины Ходаковой, которая долгие годы жила в деревне Некрасовка в Гафурийском районе. Сегодня в истории одинокой пенсионерки появился новый «разрушительный» поворот. Местные жители и помощники бабушки сообщили Mkset, что крыша дома Валентины Ходаковой все-таки рухнула, а значит из больницы, где хозяйка дома сейчас пребывает, она, вероятнее всего, отправится в дом престарелых.
К сожалению, слова из прошлого материала Mkset стали пророческими — тогда беспокоящиеся о судьбе Валентины Ходаковой предупреждали, что крыша дома, в котором живет женщина, «сегодня-завтра может рухнуть». Это, собственно, и произошло.
По счастливой случайности всё произошло тогда, когда Валентины Ходаковой не было дома. Бабушка находилась в больнице, куда ее поместил, по его же словам, глава Имендяшевского сельсовета Ахнаф Нугайгулов. Женщина не так давно сломала ногу, теперь же место перелома воспалилось, и бабушка в больнице проходит реабилитацию. Однако местный житель и помощник бабушки Азат Хабибуллин считает, что в больнице женщина не только для реабилитации, но и для последующего устройства в дом престарелых.
Похоже, что Валентина Ходакова действительно стала для главы сельсовета и для местных жителей, помогающих ей, «бабушкой раздора». Дом и так был в критическом состоянии, теперь же разрушений стало еще больше. Печь в доме развалилась, обвалился и потолок. Глава сельсовета сообщил Mkset, что о произошедшем узнал 17 августа, когда на место приехала полиция и криминалисты.
По словам местного жителя Галима С., пока бабушки не было дома, неизвестный залез в дом и разворотил его. Личность предполагаемого преступника неизвестна, однако глава сельсовета и местный житель, который помогает бабушке, обвиняют в произошедшем друг друга.
Азат Хабибуллин уверен, что дом бабушки и сейчас можно починить, чтобы Ходакова жила там, пока позволяет здоровье.
Бабушка Валя ходила по деревне и собирала мусор, собранное относила на контейнерную площадку. Местные даже заметили, что бабушки нет, все в мусоре. То есть у Валентины и ум сохранен, и физически она в состоянии за собой ухаживать. Но ее уже долгое время пытаются против ее воли определить в дом престарелых, и вполне возможно, что после лечения в больнице у них это получится.Азат Хабибуллин
Вторит Азату Хайбуллину и местный житель Галим С.
— Дома у нее нет, хотя мы просили у сельсовета починить дом, ведь на это выделяются средства. Сельсовет же хочет ее сдать в дом престарелых в селе Табынское в Гафурийском районе, — считает Галим С.
Надо полагать, что глава сельсовета Ахнаф Нугайгулов с обвинениями в свой адрес от местных жителей категорически не согласен. Узнал об обрушениях дома он буквально сегодня, когда на место приехал участковый. Также сообщил глава сельсовета и о том, что если Валентина Ходакова все-таки вернется домой, то за ней закрепят соцработника.
А еще глава сельсовета подозревает, что Азат Хабибуллин помогает бабушке вовсе не бескорыстно, и не исключает, что Хабибуллин подстроил это сам.
— Бабушка хочет домой после лечения, но понимает, что если там такие условия, то говорит, «наверное останусь в приюте», а я действительно ее уговаривал в дом престарелых, потому что условия в ее доме не подходят для проживания одинокой пенсионерки. Дочка у нее уехала в Краснодар, у нее даже этот участок не в собственности, я помог получить документы. А Хабибуллин Азат это «сам себе режиссер», все разрушения снимал, — считает Ахнаф Нугайгулов.
Сам же Азат Хабибуллин вспоминает, как Валентина Ходакова пришла в школу и попросила помощи, но помогать ей якобы никто не спешил.
— Пришел я к Валентине в дом — большие дыры в печке, потолок обвалился, дров нет, я помог, точнее, попросил товарища, потому что сам только переболел коронавирусом. Но тут новый поворот — пенсию в декабре и ноябре ей не дали, потому что нет документов. Мы удивились тогда, до этого больше 10 лет давали, а тут не стали. Оказалось, паспорта у нее нет, а его и правда нет, тоже с горем пополам разобрались через два месяца, не знаю, я расцениваю это как психологическое давление на бабушку, — говорит Азат Хабибуллин
Глава сельсовета рассказал корреспонденту Mkset о том, что сделал бабушке паспорт, страховой полис и СНИЛС, чтобы бабушка могла получать пенсию и медицинскую помощь. А вот Азат Хабибуллин уверен, что на эти действия главу сельсовета побудил депутат Рустам Ишмухаметов, и уже после депутатского вмешательства глава сельсовета начал помогать одинокой пенсионерке.
Сомневается Азат Хабибуллин и в том, что крыша могла рухнуть без постороннего вмешательства. Вспоминает, как в декабре 2021 года сам залезал на крышу, и вес физически крепкого мужчины дом не разрушил. Тогда он убрал от трубы тряпье и тулупы, чтобы обезопасить дом от пожара.
Я давно говорил главе сельсовета — давай отремонтируем дом, там работы немного, два бревна крест-накрест положить. Этих разрушений можно было бы и избежать, а они жалеют два бревна.Азат Хабибуллин
Что будет с домом Валентины Ходаковой и с самой бабушкой, пока что открытый вопрос. Местные жители готовы продолжить противостояние с главой сельсовета и даже подумывают о том, чтобы рассказать о проблеме бабушки на передаче «у Малахова».