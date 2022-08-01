«Она останется под завалами»: в Башкирии обнаружили бабушку в разваливающемся доме

Валентина Ходакова около шести лет назад потеряла мужа и с тех пор живет одна в прогнившем доме в деревне Некрасовка. Местные жители рассказывают, что глава Имендяшевского сельсовета помог только восстановить паспорт, которого у 70-летней женщины не было 15 лет. Сейчас женщина предоставлена сама себе.

В деревне Некрасовка Гафурийского района Башкирии проживает одинокая 70-летняя Валентина Ходакова. Помощь пенсионерке оказывают местные жители, тогда как, по их словам, сельсовет на просьбы о помощи отвечает отказом. Так, крыша дома, в котором живет женщина, «сегодня-завтра может рухнуть», а сама пенсионерка недавно сломала ногу и совсем перестала ходить. «Ситуация стала еще сложнее», — сообщил корреспонденту Mkset местный житель Галим С. По его словам, Валентина Максимовна около 6-7 лет назад похоронила мужа и с тех пор живет одна, детей у супругов не было. Как сообщили корреспонденту Mkset в пресс-службе Минтруда Башкирии, соцработники за женщиной не закреплены. Так, посильную помощь, по словам Галима, ей оказывают только односельчане. Кроме того, с просьбой о помощи к главе сельсовета сама Валентина Ходакова также обращалась, однако, по словам местного жителя, получала отказ. Валентина Ходакова 15 лет прожила без паспорта и восстановить его удалось только прошлой зимой силами местных жителей и сельсовета. Однако на этом, как подчеркивает Галим, помощь Имендяшевского сельсовета закончилась. — В прошлом году зимой мы его сделали, в этом глава сельсовета помог. Мы всячески стараемся помогать ей, приносить воду зимой, еду. Всем, чем можем, помогаем, дровами как-то. В зимний период чистим дорогу к участку. Это опять-таки силами сельчан, никакую помощь сельсовет не оказывает, — рассказывает Галим. Мужчина считает, что у власти сельсовета наплевательское отношение к людям. В частности, в сельсовете, по словам Галима, оправдываются тем, что не понимают речь Валентины, которая с детства, действительно, плохая. Однако «люди, которые постоянно с ней общаются, понимают ее хорошо». Видео: Mkset.ru Глава Имендяшевского сельсовета Ахнаф Нугайгулов сообщил, что власти предпринимали попытки оформить Валентину Ходакову в дом престарелых в Гафурийском районе, однако на этапе прохождения медкомиссии женщина от предложения отказалась. Видео: Mkset.ru — Я постоянно к ней наведываюсь. В доме у нее починить ничего невозможно, там балки все сгнили. Домов у администрации сельсовета, куда ее можно переселить, нет. Сейчас к ней каждый день наведывается волонтер, присматривает за ней, продукты приносит, рассказал Ахнаф Нугайгулов. Так, судя по кадрам, которые предоставил местный житель, дом Валентины действительно находится в плачевном состоянии. На некоторых участках крыши нет шифера, у одного окна выбито стекло, внутри дома обстановка соответствующая. Тусклый свет, автор видеоролика рассказывает, что печь треснула из-за обвалившегося потолка. «Потолок обвалился и прям на печке лежит, как поперечина, и держит на божьем слове», — поясняет мужчина за кадром. Сама женщина из-за загипсованной ноги сидит на постеленном на полу матрасе. — В доме у бабушки крыша протекает, печка сломанная. Надо сейчас как-то помочь их восстановить. Неужели невозможно купить 10-15 шиферов и помочь ей. Потолок и пол прогнили. Дом аварийный, сегодня-завтра потолок провалится и она останется под завалами. От этого она не застрахована, — рассказывает Галим.

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