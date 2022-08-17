Экономист рассказал о вероятности повторения дефолта 1998 года

В тех условиях страна вынуждена была объявить дефолт: невозможность выплаты обязательств по государственным ценным бумагам, заявил эксперт. Однако, добавил он, люди попали в еще более сложную ситуацию, поскольку вместе с дефолтом произошла девальвация, то есть, рубль обесценился к доллару и евро. Именно девальвация в сознании людей связалась с дефолтом, несмотря на то, что сама по себе она не является обязательной, сказал экономист.