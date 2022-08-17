mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Экономист рассказал о вероятности повторения дефолта 1998 года

17 августа 17:17
Фото: pxhere.com
Как рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака, дефолт в России, объявленный 17 августа 1998 года, произошел из-за чрезвычайно раздутого бюджета и завышенного курса рубля.

Такой комментарий эксперт дал в интервью изданию NEWS.ru. Спусковым крючком Кульбака назвал азиатский кризис и снижение цен на ресурсы, составлявших основную часть российского экспорта. Но в сегодняшних условиях повторение такой ситуации он считает невозможным.

В тех условиях страна вынуждена была объявить дефолт: невозможность выплаты обязательств по государственным ценным бумагам, заявил эксперт. Однако, добавил он, люди попали в еще более сложную ситуацию, поскольку вместе с дефолтом произошла девальвация, то есть, рубль обесценился к доллару и евро. Именно девальвация в сознании людей связалась с дефолтом, несмотря на то, что сама по себе она не является обязательной, сказал экономист.

По его словам, такой ситуации больше не возникнет, так как ЦБ РФ действует гораздо профессиональнее. Курс рубля регулируется гибко, государственные ценные бумаги выпускаются не в таком количестве, как в 1998 году. Кроме того, российская экономика в данный момент несколько сильнее и устойчивее благодаря заработавшим рыночным механизмам.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
Подпишитесь
Власти Башкирии назвали конкретные сроки выплаты довольствия мобилизованным
Сегодня, 15:32
Не хватило голосов: как выглядит памятник дивизии Шаймуратова на окраине Уфы
Сегодня, 09:31
Мобилизованный пожаловался Хабирову на отсутствие гумпомощи от мэра Уфы
Сегодня, 17:33
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
Питание на конгрессе «Транспорт и строительство» обошлось бюджету Башкирии в 8 млн
Сегодня, 17:18
Уфимский протоиерей Виктор крестил солдат в зоне СВО пакетах для груза 200
Сегодня, 11:44