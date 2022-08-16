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Глава Башкирии поручил привлечь участников спецоперации на Украине к госслужбе

16 августа 09:39
Фото: 1MI
Военнослужащие после возвращения домой могут стать советниками по вопросам патриотического образования, сообщил глава региона в ходе оперативного совещания в ЦУРе 16 августа

Глава республики Радий Хабиров посоветовал сотрудникам кадровых служб административных органов власти обратить внимание на военнослужащих, в настоящий момент принимающих участие в СВО на территории Украины. Об этом руководитель региона высказался в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе.

Так, по мнению Радий Хабирова, бывшие участники спецоперации по возвращении в республику могли бы занять должность советников директоров школ по вопросам патриотического воспитания подрастающего поколения. Подобную инициативу глава республики мотивирует тем, что военнослужащие понимают значение таких слов, как «Родина» и «патриотизм».

Кадровые службы администрации Главы, обратите внимание на этих ребят. Они приобрели боевой опыт и человеческую закалку. Они стойкие люди, понимают, что такое патриотизм и что такое Родина, высказался Радий Хабиров.

Напомним, что несколькими месяцами ранее должность советника главы по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии занял Алик Камалетдинов, который ранее приобрёл известность как один из инициаторов создания в республике батальона имени Шаймуратова.

Также весной этого года Радий Хабиров назначил на должность советника по патриотическому воспитанию Валентина Солодовника. Отмечается, что Солодовник является ветераном боевых действий на территории Сирии.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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