Советником главы Башкирии стал основатель батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов

Советником главы Башкирии стал основатель батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов
Советником главы Башкирии стал основатель батальона Шаймуратова Алик Камалетдинов
Сегодня, 16:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: тг-канал "Башкирский батальон"
Должность звучит как «советник главы по вопросам взаимодействия с военнослужащими из Башкирии»

Основатель добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова и руководитель общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов получил пост советника главы Башкирии Радия Хабирова. Камалетдинов будет заниматься вопросами взаимодействия с военнослужащими из Башкирии.

Напомним, в мае в Уфе стали набирать добровольцев в батальон имени генерала Минигали Шаймуратова. О старте набора объявил Алик Камалетдинов в своих соцсетях. За считанные месяцы батальон был сформирован и сегодня, 7 июля, уже добрался до Оренбурга, где участники батальона будут проходить подготовку перед отправкой в зону проведения спецоперации.

На майской встрече с журналистами Камалетдинов рассказывал о том, что желающие принять участие в спецоперации которые подают заявки в добровольческий батальон хотят вступить из чувства патриотизма, а не из-за многочисленных положенных им выплат. В ходе той же встречи Камалетдинов говорил и о том, что сам хочет поехать вместе с батальоном добровольцев.

Напомним и о том, что глава Башкирии Радий Хабиров этой весной назначил еще одного советника – по патриотическому воспитанию. Им стал Валентин Солодовник, который участвовал в боевых действиях в Сирии и в феврале был награжден орденом имени Минигали Шаймуратова.

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