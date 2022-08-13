Названа предварительная причина пожара в котором погиб 8-летний ребенок в Башкирии

Пресс-службы МВД и Следкома по Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела из-за пожара в Салаватской «хрущевке» по улице Ленина, 74. Mkset уже сообщал о пожаре и о том, что 8-летняя девочка надышалась угарным газом, впала в кому и к сожалению скончалась не приходя в сознание.