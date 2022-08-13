В Башкирии при пожаре в 5-этажке от отравления угарным газом погибла 8-летняя девочка

В Башкирии при пожаре в 5-этажке от отравления угарным газом погибла 8-летняя девочка
В Башкирии при пожаре в 5-этажке от отравления угарным газом погибла 8-летняя девочка
Вчера, 10:55ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Трагедия произошла при пожаре в двухкомнатной квартире в пятиэтажном доме в городе Салават, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 13 августа.

В ночь с 12 на 13 августа, а точнее около двух часов ночи субботы, 13 августа в МЧС поступил звонок — в городе Салават по улице Ленина, 74 горит дом. Пожарные оперативно прибыли на место и застали двухкомнатную квартиру под крышей пятиэтажки охваченную огнем.

Открытое горение удалось локализовать достаточно оперативно, происходило оно на площади в 9 «квадратов», однако к сожалению пока огонь бушевал 8-летняя девочка надышалась угарным газом и впала в кому третьей степени, медики пытались реанимировать малышку в больнице, но сделать этого не удалось — ребенок скончался.

По лестничным маршам пожарные эвакуировали 11 человек, в том числе двоих детей. А в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться дознавателю МЧС.

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