Хабиров пообещал районам Уфы с «напряженными моментами» новые автобусы-НефАЗы

Радий Хабиров на своей странице в социальной сети рассказал о вкладе завода в том числе и в транспортную реформу, которая по мнению властей в Башкирии уже удачно реализована. Были названы и цифры, за три года борьбы «с Техасом» на дорогах республика купила без малого тысячу — 943 автобуса от малого до большого класса. В скором времени будет преодолен и тысячный рубеж, сейчас на заводе собирается еще 63 машины.