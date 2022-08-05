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Уфимцы массово пожаловались на вонь и гибель рыбы близ озера Теплого в Уфе

5 августа 09:13
Фото: фото из соцсетей BashDTP
Местные жители жалуются на сильный неприятный запах и мертвую рыбу в реке, а жители подозревают, что в реку сливают отходы, но проверит это уже компетентное ведомство.

Жители Уфы бьют тревогу. Причем они били ее и раньше, о чем уже сообщал Mkset. И если раньше жители жаловались на страшную вонь болота на Сельской-Богородской, то на этот раз они шокированы состоянием реки текущей из Инорса в Сипайлово. Воды реки будто бы побелели, а в рядом расположенном озере Щучьем погибла рыба. У местных жителей закрадываются подозрения в том, что это могло произойти из-за слива отходов в реку.

Неравнодушные уфимцы поделились своими волнениями и переживаниями с региональным управлением Роспотребнадзора по Башкирии, где сейчас жалобы на невыносимую вонь уже рассматривают.

Напомним, что проблема не нова. Причем именно с запахами. Так несколько недель назад, 14 июля жители Уфы на сайте властей мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву предложили понюхать болото рядом с будущим Центром гребного слалома в Уфе близ озера Теплое. Собственно примерно там же и расположен новый источник вони.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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