Уфимцы массово пожаловались на вонь и гибель рыбы близ озера Теплого в Уфе

Жители Уфы бьют тревогу. Причем они били ее и раньше, о чем уже сообщал Mkset. И если раньше жители жаловались на страшную вонь болота на Сельской-Богородской, то на этот раз они шокированы состоянием реки текущей из Инорса в Сипайлово. Воды реки будто бы побелели, а в рядом расположенном озере Щучьем погибла рыба. У местных жителей закрадываются подозрения в том, что это могло произойти из-за слива отходов в реку.