Суд Уфы отказался передать дело Шевчука о дискредитации ВС России в Петербург

Как сообщалось ранее, протокол о публичной дискредитации в отношении Юрия Шевчука составили в Уфе 18 мая после концерта. Шевчук просил рассматривать дело в Санкт-Петербурге, его просьбу удовлетворили. Однако там судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело для устранения нарушений вернули в Уфу. Полицейские составили новый протокол и отправили в Санкт-Петербург. Но там обнаружили уже процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело ушло в Советский районный суд Уфы, который назначил его рассмотрение на 5 августа.