Дело Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил будет рассматриваться в Уфе

Так, в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука был составлен еще 18 мая, сразу после концерта группы «ДДТ» в Уфе. Тогда же дело было передано в суд Санкт-Петербурга, однако спустя время было возвращено в Уфу в связи с обнаруженными недостатками. Данная процедура повторялась несколько раз.