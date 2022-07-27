Дело Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил будет рассматриваться в Уфе

Дело Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил будет рассматриваться в Уфе
Дело Юрия Шевчука о дискредитации Вооруженных сил будет рассматриваться в Уфе
Вчера, 12:21ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI
Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Стала известна дата рассмотрения административного правонарушения лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука. По информации объединенной пресс-службы судов Башкирии, заседание суда назначено на 5 августа в 11:00.

Отметим, 25 июля дело о Шевчука о дискредитации Вооруженных сил в очередной раз поступило в Советский райсуд Уфы. Тогда сообщалось, что материалы дела будут переданы судье для решения вопроса о принятии к производству.

Так, в отношении Юрия Шевчука был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ в отношении Юрия Шевчука был составлен еще 18 мая, сразу после концерта группы «ДДТ» в Уфе. Тогда же дело было передано в суд Санкт-Петербурга, однако спустя время было возвращено в Уфу в связи с обнаруженными недостатками. Данная процедура повторялась несколько раз.

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