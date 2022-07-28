Дело о Юрия Шевчука о дискредитации вооруженных сил могут так и не рассмотреть

Как сообщал Mkset, на лидера «ДДТ» составили протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ на концерте в Уфе 18 мая. Шевчук ходатайствовал о рассмотрении дела в Санкт-Петербурга, его просьба была удовлетворена. Советский районный суд Уфы перестал материалы в Санкт-Петербург. Однако изучивший дело судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело вернулось в Уфу, затем новый протокол отправили в Санкт-Петербург. Там, в свою очередь, вновь обнаружили процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело вновь поступило в Советский районный суд Уфы, который намерен рассмотреть его 5 августа.