Дело о Юрия Шевчука о дискредитации вооруженных сил могут так и не рассмотреть

«Юрий Юлианович может ходатайствовать об изменении подсудности», — сказал он.
Будет ли заявлено такое ходатайство, станет известно 5 августа, добавил он.
Срок давности привлечения к административной ответственности составляет два месяца с момента совершения правонарушения. Если Шевучук попросит суд рассматривать дело в Санкт-Петербурге, и оно будет удовлетворено, срок привлечения к ответственности может выйти во время пересылки документов. Тогда суд прекратит дело.
Как сообщал Mkset, на лидера «ДДТ» составили протокол о публичной дискредитации Вооруженных сил РФ на концерте в Уфе 18 мая. Шевчук ходатайствовал о рассмотрении дела в Санкт-Петербурга, его просьба была удовлетворена. Советский районный суд Уфы перестал материалы в Санкт-Петербург. Однако изучивший дело судья обнаружил в протоколе существенные недостатки и не стал его рассматривать. Дело вернулось в Уфу, затем новый протокол отправили в Санкт-Петербург. Там, в свою очередь, вновь обнаружили процессуальные нарушения при оформлении документов. Дело вновь поступило в Советский районный суд Уфы, который намерен рассмотреть его 5 августа.