Сотрудница Сбера из Башкирии спасла клиента от мошенников

Гульнара Шаяхметова увидела, что мужчина говорит по телефону возле банкомата — ей сразу стало понятно, что он выполняет чьи-то инструкции. Гульнара поинтересовалась, какую операцию он совершает и нужна ли ему помощь. Оказалось, что его собеседник представился сотрудником Сбера и просил клиента переподключить смс-информирование на другой номер. Когда сотрудница Сбера взяла трубку, звонок оборвался. Сомнений в том, что это были мошенники, не осталось. Главное, что удалось предотвратить потерею денежных средств клиента.
Ежедневно сотрудники Сбера спасают множество клиентов от злоумышленников. Преступники изобретают новые способы обмана. Один из последних сценариев заключается в том, что клиенту сообщают, что на его номер подключили несанкционированную переадресацию. Чтобы отключить её, нужно выполнить на телефоне короткую USSD-команду. Именно эта команда как раз и запускает переадресацию, после чего любое смс-сообщение, поступающее на номер жертвы, автоматически доставляется преступнику, минуя истинного адресата. Чаще всего таким способом атакуют людей, чьи данные уже были скомпрометированы — например, после «покупки» на фишинговом сайте, когда человек, сам того не подозревая, поделился с аферистами номером своей банковской карты и CVV-кодом.
Имея номер карты, CVV-код и возможность получать по СМС предназначенные человеку одноразовые пароли, мошенник может от имени жертвы совершать покупки в интернете, войти в её личный кабинет и получить доступ ко всем счетам. Пострадавший человек сможет узнать об обмане, только когда случайно заметит пропажу средств, попробовав, например, расплатиться картой или снять наличные в банкомате, потому что никаких уведомлений о движении средств по счетам он не получит.
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Сбер делает все для того, чтобы предотвратить подобные инциденты, однако в первую очередь бдительность должны проявлять сами клиенты. Самый простой способ противостоять телефонным мошенникам — не реагировать на подобные звонки. Достаточно повесить трубку, а потом, если вы сомневаетесь, перезвонить на контактный номер сотового оператора и уточнить, всё ли в порядке с вашим номером, либо в банк по номеру 900, чтобы убедиться, что доступ к вашим счетам есть только у вас. Мы обучаем наших сотрудников, как распознать клиентов, которые могут быть под влиянием мошенников, и как помочь им в этот момент. Но при общении с подозрительным человеком клиенты тоже должны проявлять бдительность и соблюдать простые правила безопасности».
Сбербанк предупреждает: никогда не сообщайте никому данные своей карты, любые пароли и коды, которые приходят по СМС. Не совершайте под чужую диктовку никаких операций со своими финансами либо своим телефонным номером. Устанавливайте на смартфон приложения только из надежных, проверенных источников. Подробную памятку о том, как не стать жертвой мошенников и защитить свои финансы, можно найти на сайте www.sberbank.ru