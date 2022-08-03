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Одну из центральных улиц Уфы перекроют до 12 октября

3 августа 11:42
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Запрет на движение по Советской улице вводится в связи с проведением работ по благоустройству территории, сообщает уфимская администрация

В Уфе с завтрашнего дня и до 12 октября будет частично недоступна для проезда улица Советская. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности из-за проведения мероприятий по благоустройству территорий для проезда будет недоступен участок улицы от Пушкина до местного проезда, пролагающего вдоль Советской площади.

Ограничение вступает в силу с 6:00 4 августа и продлится до 12 октября.

Напомним, днём ранее в городской администрации рассказали, в течение какого периода времени будет недоступен для проезда участок улицы Гоголя в Уфе. Также вчера вступил в силу запрет на передвижение на одном из участков улицы Зайнаб Биишевой.

#Новости#Азамат Нухов#Город
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