Одну из центральных улиц Уфы перекроют до 12 октября

В Уфе с завтрашнего дня и до 12 октября будет частично недоступна для проезда улица Советская. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
В частности из-за проведения мероприятий по благоустройству территорий для проезда будет недоступен участок улицы от Пушкина до местного проезда, пролагающего вдоль Советской площади.
Ограничение вступает в силу с 6:00 4 августа и продлится до 12 октября.
Напомним, днём ранее в городской администрации рассказали, в течение какого периода времени будет недоступен для проезда участок улицы Гоголя в Уфе. Также вчера вступил в силу запрет на передвижение на одном из участков улицы Зайнаб Биишевой.