Движение по улице Гоголя в Уфе будет частично ограничено до 1 октября

Движение по улице Гоголя в Уфе будет перекрыто до 1 октября. Об этом сообщает МУП УИС.
Ограничение вводится в связи с проведением работ по капитальному ремонту городских тепловых сетей. Так, проезжая часть на улице Гоголя от ТСК «Свердловский» до дома по улице Гоголя, 39 будет недоступна в период с 1 сентября по 1 октября.
Отметим, ранее стало известно, что в Уфе до конца 2022 года ограничат движение на одном из участков улицы Зайнаб Биишевой. Данное ограничение вступает в силу уже с сегодняшнего дня.