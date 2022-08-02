Движение по улице Гоголя в Уфе будет частично ограничено до 1 октября

Ограничение вводится в связи с проведением работ по капитальному ремонту городских тепловых сетей. Так, проезжая часть на улице Гоголя от ТСК «Свердловский» до дома по улице Гоголя, 39 будет недоступна в период с 1 сентября по 1 октября.