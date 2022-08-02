Движение по улице Гоголя в Уфе будет частично ограничено до 1 октября

Движение по улице Гоголя в Уфе будет частично ограничено до 1 октября
Движение по улице Гоголя в Уфе будет частично ограничено до 1 октября
Вчера, 17:55ГородАзамат НуховФото: 1MI
Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом теплосетей, сообщает МУП УИС

Движение по улице Гоголя в Уфе будет перекрыто до 1 октября. Об этом сообщает МУП УИС.

Ограничение вводится в связи с проведением работ по капитальному ремонту городских тепловых сетей. Так, проезжая часть на улице Гоголя от ТСК «Свердловский» до дома по улице Гоголя, 39 будет недоступна в период с 1 сентября по 1 октября.

Отметим, ранее стало известно, что в Уфе до конца 2022 года ограничат движение на одном из участков улицы Зайнаб Биишевой. Данное ограничение вступает в силу уже с сегодняшнего дня.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы