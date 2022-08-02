В Башкирии на месте сгоревшего храма началась подготовка к строительству новой церкви

Напомним, что пожар в церкви в селе Воздвиженка произошел в прошлый вторник, 26 июля, по предварительной информации, причиной тому послужил удар молнии. Как рассказывали очевидцы, пожарные на место приехали спустя 30 минут после вызова, однако «время было упущено».