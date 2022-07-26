В Башкирии от удара молнии загорелась церковь

Сегодня, 26 июля, под вечер загорелась церковь в селе Воздвиженка Туймазинского района. По предварительной информации Госкомитета по ЧС, причиной возгорания послужил удар молнии.
Известно, что пострадавших, как и погибших нет.
Так, в ведомстве напоминают, что сегодня вечером и ночью 27 июля в республике ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра.
Напомним, что в начале июля в Уфе от удара молнии погибла девушка, во время природного явления оказалась на берегу реки в Сипайлово.