В Башкирии от удара молнии загорелась церковь

В Башкирии от удара молнии загорелась церковь
В Башкирии от удара молнии загорелась церковь
Вчера, 19:33ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: Госкомитет по ЧС РБ
Инцидент произошел сегодня вечером в селе Воздвиженка Туймазинского района.

Сегодня, 26 июля, под вечер загорелась церковь в селе Воздвиженка Туймазинского района. По предварительной информации Госкомитета по ЧС, причиной возгорания послужил удар молнии.

Известно, что пострадавших, как и погибших нет.

Видео:Госкомитет по ЧС, соцсети

Так, в ведомстве напоминают, что сегодня вечером и ночью 27 июля в республике ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра.

Напомним, что в начале июля в Уфе от удара молнии погибла девушка, во время природного явления оказалась на берегу реки в Сипайлово.

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