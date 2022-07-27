«Время упущено»: жители Башкирии раскритиковали пожарных после удара молнии в церковь

Накануне в Туймазинском района загорела церковь, по предварительным данным, пожар начался после удара молнии в здание. Так, по словам очевидцев, пожарные на место приехали спустя 30 минут после вызова, однако «время было упущено».

Жительница Башкирии Зарипова Я. на сайте онлайн-приемной органов власти выражает свое недовольство тем, что пожарные машины к месту возгорания церкви в селе Воздвиженка приехали спустя 30 минут после вызова. Кроме того, Зарипова Я. рассказывает, что приехала только одна машина и «просто не справилась» с пламенем. — Толку от одной приехавшей машины не было никакого. Если бы машин было больше, удалось бы спасти древнее сооружение! Почему на такой большой пожар, выехала всего одна машина, негодует Зарипова Я. Фото: letters.bashkortostan.ru По словам очевидицы, после приехала еще одна бригада на старой машине, с ее слов, «струя воды которой даже не доставала до крыши». В конечном итоге, рассказывает женщина, вода закончилась и все уехали. Только через час, по ее словам, приехала машина из соседнего Октябрьского. — Почему так долго? Где оперативность? Или на весь Туймазинский район у нас всего две пожарные машины,интересуется местная жительница. Женщина подчеркнула, что сгоревший храм в селе Воздвиженка древнейший и существовал с 1884 года. Напомним, что возгорание началось вчера, 27 июля, в 17:57, по информации Госкомитета по ЧС, причиной возгорания послужил удар молнии. Так, по данным уже МЧС Башкирии, пожар был локализован в 18:53 на площади 300 квадратных метров. Известно также, что к тушению церкви было привлечено 25 человек и 9 единиц техники. К счастью, пострадавших и погибших не оказалось.

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