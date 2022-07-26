Поездки стоя и водитель «в телефоне»: жители Башкирии о смертельном ДТП с автобусом

Накануне в двигавшийся на низкой скорости «КАМАЗ» влетел пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс из Языково в Уфу. В результате аварии шесть пассажиров погибли, еще 17 получили травмы. Трое взрослых находятся в тяжелом состоянии. Два пациента получили легкие травмы и лечатся амбулаторно. В стационарах Уфы остаются двое детей и 10 взрослых, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Некоторым из пациентов накануне сделали операции.
Жители Благоварского района восприняли эту трагедию как личную беду. В местных пабликах опубликованы соболезнования. Многие лично знали погибших и об их планах на жизнь: кто-то ехал в Уфу на устраиваться на работу, кто-то — подавать документы в вуз, возвращался из гостей…
Жители Языково, которые часто ездили по этой дороге, не понимают, почему страшная авария произошла на хорошо просматриваемом участке и как можно было не заметить огромный «КАМАЗ». Следствие пока не озвучивает предварительные выводы, поэтому благоварцы сами отвечают на поставленные вопросы.
Причиной аварии могло стать превышение скорости и невнимательность на дороге, предполагают они.
«Мне тоже интересно, с какой скоростью двигался маршрут, почему об этом не говорят? Действительно ли водитель, соблюдал скоростной режим и не отвлекался на посторонние звонки, шумы?», — пишет Екатерина Л.
Анонимный пользователь считает, что подобная трагедия произошла бы рано или поздно.
«Ведь это было ожидаемо… Как начала свою деятельность „Уфа-лайн“ в нашем районе, так и начались проблемы. Сколько люди писали, жаловались, чуть ли не кричали о массовых нарушения этой компании, начиная от диспетчера (грубит, достоверно не объясняет информацию, кидает трубку), водители (очень грубые, скорость вождения очень высокая, наличие отвлекающих предметов (телефоны). Битком набитый людьми автобус. И вот самое интересное, кто обратил на это внимание?», — отмечает он.
Другие жители района подтверждают, что водители отвлекались на телефоны в дороге, а также набирали пассажиров больше, чем было кресел в микроавтобусе.
«Едут всегда на большой скорости, да ещё и общаются по телефону во время езды, этого и следовало ожидать. Сколько людей погибло, пусть ответит виновный за содеянное. Только родных людей уже не вернёшь», — пишет Татьяна Г.
Эльвина Г. Вспомнила, что зимой пассажиров возили с неработающей печкой, потому что не могли починить.
Многие вспомнили о ремнях безопасности, которые не всегда удавалось застегнуть, а застегнув — приходилось долго возиться, чтобы освободиться от них в конце поездки.
За рулем микроавтобуса был местный житель Азат С. Некоторые пассажиры отзываются о нем как об ответственном и аккуратном водители, другие высказывают противоположное мнение: грубил, лихачил, отвлекался на телефон. Но большинство согласно, что за гибель шестерых человек он должен понести справедливое наказание.
Жители района ездят в Уфу на работу, учебу или в больницу. Большинство вынуждено пользоваться микроавтобусами компании. «Уфа-лайн» — единственный перевозчик, который выполняет эти рейсы. Многие признаются, что из-за спешки и большого количества желающих соглашаются ездить стоя в битком наполненных автобусах. Иногда благоварцы видят нарушения скоростного режима и пренебрежение безопасности. Но сказать об этом водителю решаются не все, потому что в ответ он может предложить идти пешком.
В селе когда-то был автовокзал и билетная касса, но сейчас приходится ждать автобус под открытым небом. И тогда плохая погода служит серьезным аргументом, чтобы согласиться ехать стоя. Особенно если стоишь под ливнем с ребенком.
Трагедия на автотрассе обострила транспортный вопрос благоварцев. Ряд жителей потребовали от республиканского Минтранса поменять коммерческую компанию на государственного перевозчика «Башавтотранс».
Сервис, который предоставляет частная компания, больше терпеть нельзя, считают они. Жителей района призывают подержать заявленное требование. В муниципалитетах, где работает госкомпания, не берут «лишних» пассажиров, а водители ездят аккуратнее, отмечают жители района. С предложением не все согласны — дело не в «Уфа-лайне», подобное может случиться с любым автобусом, уверены некоторые пользователи.
Первую жертву аварии похоронили сегодня, еще с пятью погибшими простятся завтра. Рейсы из Языково в Уфу и обратно, несмотря на опасения некоторых жителей — не отменили. Жизнь продолжается, и многим по-прежнему нужно как-то добираться на работу и учебу.
В компании «Уфа-лайн» отказались прокомментировать произошедшую аварию.