Поездки стоя и водитель «в телефоне»: жители Башкирии о смертельном ДТП с автобусом

«Ведь это было ожидаемо… Как начала свою деятельность „Уфа-лайн“ в нашем районе, так и начались проблемы. Сколько люди писали, жаловались, чуть ли не кричали о массовых нарушения этой компании, начиная от диспетчера (грубит, достоверно не объясняет информацию, кидает трубку), водители (очень грубые, скорость вождения очень высокая, наличие отвлекающих предметов (телефоны). Битком набитый людьми автобус. И вот самое интересное, кто обратил на это внимание?», — отмечает он.