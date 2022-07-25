Что известно о компании «Уфа-лайн», в автобусе которой погибли шесть жителей Башкирии

Как следует из открытых источников компания была создана в 2011 году. Однако у нее был предшественник: впервые ООО «Уфа-лайн» создали в на рубеже веков, а в 2007 году оно прекратило свою деятельность. О том, что второй «Уфа-лайн» связан с первым, говорится на сайте ныне действующей компании.
«„Компания Уфа-Лайн“, образованная в 1998 году, — первое предприятие в Башкортостане, которое стало практиковать пассажирские перевозки на микроавтобусах марки „Газель“», — сообщается на интернет-ресурсе.
В нулевых в Уфе было открыто еще несколько предприятий с аналогичными названиями, очевидно, входящими в группу компаний: ООО «Уфа-Лайн Сервис», ООО АТП «Уфа-Лайн» и ООО Такси «Уфа-Лайн». Первая из них прекратила деятельность в 2008 году, две другие — в 2016 и 2017 году.
Работающим сейчас ООО «Компания Уфа-лайн» управляет Ильдус Кадерметов, также выступающий руководителем и соучредителем чишминского «Башпромэкс» (производит корма для животных). Уставный капитал «Уфа-автолайн» принадлежит Ильшату Хайруллин. Единственным учредителем общества он стал в июне 2017 года, до этого в состав собственников входил еще один человек. Как следует из открытых источников, судя по всему, ранее Ильшат Хайруллин работал заместителем директора ООО «Уфа-лайн» и в этом статусе участвовал в выборах депутатов горсовета Уфы 2016 года.
Уставный капитал предприятия составляет 10 тысяч рублей. Компания выполняет регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. У нее есть лицензия на пассажирские перевозки автотранспортом, оборудованным восемью и более местами. В 2021 году ООО «Уфа-лайн» получило 33,52 млн рублей выручки. Чистая прибыль составила 1,81 млн рублей.
В настоящее время в компании официально трудоустроены восемь человек, за год из нее уволилось 24 сотрудника. На ее сайте говорится, что руководство заботится о «высоком качестве перевозок, необходимом уровне безопасности», принимая на работу «водителей-профессионалов с большим опытом работы, хорошо ориентирующихся в дорожной ситуации в республике и за ее пределами».
За компанией числилась задолженность по штрафам ГИБДД. Так, в текущем году судебные приставы завершили шесть исполнительных производств. Размер пяти штрафов составил 500 рублей, одного — 2 тысячи рублей. Производство по еще одному штрафу ГИБДД пока не закрыто.
В числе контрагентов ООО «Уфа-лайн» ранее были военные комиссариаты Башкирии и Татарстана, Башкирский государственный театр оперы и балета.
Как сообщил Mkset информированный источник, компания «Уфа-лайн» имеет репутацию «в целом нормальной» и давно работает на рынке. Известна она тем, что ранее выполняла 258 городской маршрут в Уфе, из Демы в Инорс, но в конце прошлого года перевозчика заменил подмосковный «Автомиг».
Как следует из реестра межмуниципальных пассажирских автоперевозок, «Уфа-лайн» работает на 16 маршрутах. В общей сложности перевозки по ним выполняются на 262 автобусах малого класса. Наибольшая часть транспортных средств задействована на рейсах Чишмы-Уфа (25), Охлебинино-Уфа (30), Шамонино-Уфа (30), Микрорайон «Спутник» (Чесноковка) -Уфа (40), село Октябрьский — Николаевка — Уфа (40) и Уфа (Центральный рынок) — Охлебинино 30.
В Уфе с 2013 года компания обслуживала такие маршруты, как: 25а, 202 220, 222, 224, 233, 239, 247 253, 258 и 288. На сайте транспортного предприятия сообщается, что оно также перевозит пассажиров из Уфы в Октябрьский и обратно. Рейсы выполняются на семиместных «Lada Largus».
Как сообщал Mkset, микроавтобус перевозчика, следовавший из Языково в Уфу, утром в понедельник, 25 июля, врезался в «КАМАЗ», следовавший по трассе М-5 на малой скорости. В результате шесть пассажиров погибли, 13 получили травмы.
ДТП произошло вблизи населенного пункта Кашкалаши. На этом участке рабочие наносили дорожную разметку, а большегруз обеспечивал их безопасность, следуя за людьми на малой скорости. Дорожные условия были хорошими, причины аварии сейчас устанавливают следователи.
«Руководитель Ассоциации пассажирских перевозчиков Уфы Наталья Тептерева в разговоре с Mkset сообщила, что компания «Уфа-лайн» обслуживает маршрут очень давно, а водитель имеет большой опыт. Причины произошедшего, по ее словам, «вообще непонятны», поскольку не заметить «КАМАЗ» достаточно сложно. Ничто, на первый взгляд, не должно было отвлечь водителя от дороги.
«Теоретически и оплата проводится на остановочных пунктах. Только сам водитель сможет пояснить, что произошло. Остается ждать его комментария», — сказала она.
Получить комментарий «Уфа-лайна» Mkset не удалось — на звонки по офисному и сотовому телефону никто не ответил.