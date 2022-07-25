Что известно о компании «Уфа-лайн», в автобусе которой погибли шесть жителей Башкирии

Работающим сейчас ООО «Компания Уфа-лайн» управляет Ильдус Кадерметов, также выступающий руководителем и соучредителем чишминского «Башпромэкс» (производит корма для животных). Уставный капитал «Уфа-автолайн» принадлежит Ильшату Хайруллин. Единственным учредителем общества он стал в июне 2017 года, до этого в состав собственников входил еще один человек. Как следует из открытых источников, судя по всему, ранее Ильшат Хайруллин работал заместителем директора ООО «Уфа-лайн» и в этом статусе участвовал в выборах депутатов горсовета Уфы 2016 года.