Число жертв ДТП в Благоварском районе Башкирии возросло до шести

Число жертв ДТП в Благоварском районе Башкирии возросло до шести
Число жертв ДТП в Благоварском районе Башкирии возросло до шести
Вчера, 11:57ПроисшествияНаталья БалыковаФото: МЧС по РБ
Пострадали десять человек, в числе которых трое детей, сообщила прокуратура Башкирии.

Ранее сообщалось о пяти погибших и десяти пострадавших.

«В результате аварии шесть пассажиров погибли, десять, в том числе трое несовершеннолетних, получили различные травмы. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения Благоварского, Чишминского районов и Уфы», — говорится в пресс-релизе.

Ведомство проводит проверку по факту аварии. Прокуратура намерена выяснить, была ли законной перевозка граждан, и соответствовало ли техническое состояние транспортных средств требованиям безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Для координации действий правоохранительных органов на место ДТП выехал прокурор Благоварского района Айтуган Идрисов.

Как сообщал Mkset, ДТП произошло в понедельник, 25 июля, на 1413 км автодороги М-5 «Урал». Около перекрестка трассы и дороги в село Кашкалаши столкнулись «КАМАЗ» и пассажирский «Ford Transit», следовавший из Языково в Уфу.

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