mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

27-летнего водителя маршрутки Языково-Уфа, попавшей в смертельное ДТП задержали

25 июля 13:39
Фото: скриншот видео МЧС по Башкирии
В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 25 июля.

Правоохранители задержали водителя маршрутки Языково-Уфа, которая сегодня утром попала в страшное ДТП, в котором погибли шесть пассажиров. В отношении водителя, который остался жив следователь Министерства внутренних дел возбудил уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ которая подразумевает нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, котрое повлекло смерть двух или более лиц . В случае, если вина водителя в жутком смертельном ДТП будет доказана он может угодить за решетку на срок до семи лет.

Ранее Mkset публиковал рассказ жительницы Башкирии о том, как она доверяла данному водителю. Немало подобных комментариев было и в соцсетях Языково. Также Mkset удалось пообщаться с пассажиром роковой маршрутки, которому чудом удалось выжить, несмотря на то, что в автобусе, вопреки правилам перевозки, он вместе с еще шестью пассажирами ехал стоя.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48