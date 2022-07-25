«Только ему я доверяла»: жительница Башкирии о водителе автобуса из смертельного ДТП

Речь идет о ДТП, которое произошло сегодня утром в Благоварском районе Башкирии и унесло жизни шести человек. Известно, что пассажирский автобус осуществлял перевозки по маршруту Языково — Уфа. Mkset связался с местными жители, которые встали на защиту водителя.

Сегодня утром в Балаговарском районе произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло шесть человек, еще, согласно последним данным Минздрава Башкирии, 17 человек пострадали. Выяснилось, что участник аварии — «Ford Transit» — осуществлял перевозку пассажиров по маршруту Языково — Уфа. Компанией-перевозчиком является «Уфа-лайн», которая осуществляет перевозки с 2011 году и легально, кроме того, водитель автобуса обладал большим опытом. Так, о большом опыте водителя Азата С. пишут в соцсетях и местные жители, которые ранее ездили вместе с мужчиной. Mkset связался с жительницей которая пользовалась услугами компании и Азата С. буквально за два дня до страшной аварии. Она заявляет, что «ему она доверяла больше всего» и потому для нее шок, что подобное могло произойти с Азатом. — Это единственный водитель, которому я доверяла себя и ребёнка. Когда записывалась на автобус, всегда спрашивала в какое время он будет. Он очень аккуратный водитель, да он ездил быстро. Но даже по телефону он не разговаривал. Со мной опасных ситуациях на дорогах ни разу не было, он даже тормозил всегда аккуратно, — рассказывает Регина Г. К слову, подтверждает словам женщины об отсутствии нареканий к стилю вождения водителя автобуса и Саша М. По словам мужчины, когда он еще пользовался услугами компании, Азат С. «всегда довозил до пункта назначения». Однако бывали случаи, когда пассажирам из-за нехватки сидячих мест приходилось стоять всю поездку. Между тем, Регина Г. подчеркивает, что по маршруту Языково — Уфа — Языково ездят не только местные жители, но также пассажиры набираются и из соседних сел, потому пассажиропоток всегда был большой. Однако других автобусов, кроме компании «Уфа-лайн» в селе попросту нет. — Чтобы поехать надо за сутки записываться. А кто не записывается стоя едет. Азат единственный человек который старался не брать стоя. Понимаете, водитель должен приехать, быстренько собрать народ, взять оплату и в дорогу. У него даже времени нет отдохнуть, а не дай бог опоздает, эти же и пассажиры будут жаловаться, что опаздывают, Региона Г. В день трагедии в салоне автобуса, как сообщил Mkset пассажир злополучного рейса, мест нашлось не для всех. Так, стоя из села Языково в Уфу ехало семь человек. В последний раз с Азатом С. она ездила два дня назад. Сейчас на вопрос будет ли она дальше пользоваться услугами частника, Региона ответила, что «деваться не куда», так как в Уфу ездить нужно, а альтернативных вариантов — нет. Что касается других жителей, то по ее мнению отказываться от поездок они не будут по той же причине. Тем временем, пользователи социальных сетей недоумевают, почему нельзя «от Башавтотранса автобус пустить». Ведь водители маршруток часто ездят на большой скорости, а пассажиров в салоне «всегда много», кроме того, многие, по мнению пользователей, не пристегиваются ремнями безопасности. Согласно последним данным МВД Башкирии, водитель Азат С. был задержан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. В случае, если судом 27-летний водитель будет признан виновным, то ему грозит до 7 лет лишения свободы Отметим, что похожая ситуация произошла и на дороге Акъяр — Уфа, где пассажирское такси ехавшее по данному маршруту попало в ДТП, в результате чего погибло четыре человека. Так, прямых и официальных рейсов из Акъяра в Уфу попросту нет. Тем не менее данный маршрут является одним из самых популярных в селе, потому местным жителям не остается ничего, кроме как обращаться в службы маршрутных такси.

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