Ларгус из смертельного ДТП на трассе Уфа-Оренбург осуществлял нелегальные перевозки

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что автомобиль Лада Ларгус, который сегодня ранним утром попал во встречное ДТП на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии по предварительным данным был «нелегалом». То есть без каких-либо на то законных оснований осуществлял пассажирские перевозки. Информация на данный момент устанавливается, но известен и предположительный маршрут Ларгуса — Уфа-Акъяр.
Напомним, сегодня 19 июня, в Башкирии второй день подряд регистрируют страшные ДТП, каждое из которых унесло жизни четверых человек. В понедельник 18 июля 23-летний нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил четверых девушек в Бакалинском районе Башкирии, сегодняшнее утро началось со страшной новости из Мелеузовского района, там на трассе Уфа-Оренбург во встречном ДТП Ларгуса и Форда скончались три человека, буквально несколько часов спустя количество жертв возросло до четырех — 62-летняя женщина скончалась в больнице.
Примечательно, ровно год назад в июле 2021 года после жуткой аварии с участием нелегала-Ларгуса, в которой погибли шесть человек, Радий Хабиров давал поручение «останавливать, смотреть» Ларгусы, ведь «они убивают людей».
UPD. По данным издания UFA1.RU данный Ларгус принадлежал как-раз таки «единственной в Акъяре компании по перевозкам, у которой есть лицензия». Об этом изданию сообщили в диспетчерской компании-перевозчика также уточнив, что погибший водитель был опытным специалистом и никогда не вызывал нареканий.