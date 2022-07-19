mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ларгус из смертельного ДТП на трассе Уфа-Оренбург осуществлял нелегальные перевозки

19 июля 05:38
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
Лада Ларгус нелегально осуществляла перевозку пассажиров по маршруту Акъяр-Уфа, однако точная информация еще устанавливается, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 19 июля.

Пресс-служба прокуратуры Башкирии сообщила о том, что автомобиль Лада Ларгус, который сегодня ранним утром попал во встречное ДТП на трассе Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии по предварительным данным был «нелегалом». То есть без каких-либо на то законных оснований осуществлял пассажирские перевозки. Информация на данный момент устанавливается, но известен и предположительный маршрут Ларгуса — Уфа-Акъяр.

Напомним, сегодня 19 июня, в Башкирии второй день подряд регистрируют страшные ДТП, каждое из которых унесло жизни четверых человек. В понедельник 18 июля 23-летний нетрезвый водитель иномарки насмерть сбил четверых девушек в Бакалинском районе Башкирии, сегодняшнее утро началось со страшной новости из Мелеузовского района, там на трассе Уфа-Оренбург во встречном ДТП Ларгуса и Форда скончались три человека, буквально несколько часов спустя количество жертв возросло до четырех — 62-летняя женщина скончалась в больнице.

Примечательно, ровно год назад в июле 2021 года после жуткой аварии с участием нелегала-Ларгуса, в которой погибли шесть человек, Радий Хабиров давал поручение «останавливать, смотреть» Ларгусы, ведь «они убивают людей».

UPD. По данным издания UFA1.RU данный Ларгус принадлежал как-раз таки «единственной в Акъяре компании по перевозкам, у которой есть лицензия». Об этом изданию сообщили в диспетчерской компании-перевозчика также уточнив, что погибший водитель был опытным специалистом и никогда не вызывал нареканий.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48