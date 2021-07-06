Радий Хабиров устроил разнос чиновникам за «летающие Ларгусы»

Радий Хабиров устроил разнос чиновникам за «летающие Ларгусы»
Радий Хабиров устроил разнос чиновникам за «летающие Ларгусы»
Вчера, 10:48ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
Глава Башкирии высказался по ситуации со смертельными ДТП в республике.

На оперативном совещании, сегодня, 5 июля, Радий Хабиров поручил разобраться в ситуации с автомобилями марки «Лада Ларгус». Которые за прошедшую неделю стали участниками смертельных ДТП на трассах республики.

— Я просил разобраться с ДТП в Кушнаренковском районе. Я вот что попрошу. Мне эта история с Ларгусами, которые летают… Когда мы их остановим? С ними надо работать. Останавливать, проверять. Будем создавать для них неудобства. Они по сути людей убивают, — поручил Хабиров.

Предварительной причиной ДТП как озвучил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Булушев, могла послужить перегруженность машины, из-за чего у водителя не было возможности совершить маневр. Также предполагается, что транспорт совершал частный извоз.

Напомним, что на минувшей неделе в Башкирии произошло массовое смертельное ДТП с участием «Ларгуса» в котором погибли шесть человек.

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