Радий Хабиров устроил разнос чиновникам за «летающие Ларгусы»

— Я просил разобраться с ДТП в Кушнаренковском районе. Я вот что попрошу. Мне эта история с Ларгусами, которые летают… Когда мы их остановим? С ними надо работать. Останавливать, проверять. Будем создавать для них неудобства. Они по сути людей убивают, — поручил Хабиров.