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Глава СК Бастрыкин взял на контроль расследование ДТП с 4 погибшими в Башкирии

18 июля 15:31
Фото: 1MI
Речь идет о страшном ДТП в Бакалинском районе, в котором пьяный водитель насмерть сбил четырех девушек.

Глава Следственного комитета России Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по ДТП с четырьмя погибшими. Так, Бастрыкин ожидает доклад о первоначальных следственных действиях по уголовному делу от руководителя управления СК по Башкирии Дениса Чернятьева.

Напомним, что страшное ДТП произошло сегодня рано утром на 5 км объездной дороги села Бакалы. По информации ГИБДД, водитель автомобиля AUDI A5 в состоянии алкогольного опьянения сбил четырех девушек в возрасте от 16 до 19 лет. Позже выяснилось, что 23-летний водитель иномарки ехал на скорости 110 километров в час. О ДТП также высказался глава Башкирии, в частности, Хабиров поручил оказать помощь семьям погибших девушек, а саму ситуацию он взял под личный контроль.

Между тем, местные жители интересуются у властей достаточно и сейчас «оснований для того чтобы на объездной дороге поставить камеры видеофиксации и лежащих полицейских (искусственные неровности) на дороге или рано ещё?». Они уверены, будь в селах тротуары, то подобных трагедий можно было бы избежать.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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