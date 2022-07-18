Жители Башкирии о страшном ДТП: теперь достаточно оснований, чтобы сделать тротуар?

В соцсетях активно обсуждают утреннюю аварию в Бакалах, где мчавшаяся на огромной скорости Audi A5 насмерть сбила четырех девушек. Большинство пользователей сожалеет о случившимся и сочувствует родственникам жертв жуткого ДТП.

В социальных сетях хватает публикацией, где авторы требуют выдать виновника родителям погибших, устроить самосуд или приговорить его к пожизненному сроку. Практически все высказавшиеся сомневаются, что наказание будет достаточным для такого преступления. Как сообщал Mkset, трагедия на объездной дороге в Бакалах произошла в пятом часу утра. Четыре подружки в этом время возвращались домой из кафе, шли по обочине во встречном направлении. Audi A5, как сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, летела со скоростью около 110 км/ч. Впрочем, многие пользователи соцсетей усомнились в этих данных: по их мнению, скорость могла составлять 150 км/ч и выше. Точную цифру установит экспертиза. Удар был столь сильным, что выжить не смогла ни одна из пострадавших, все девушки умерли до приезда скорой помощи. Случившееся уже обсудили на оперативном заседании в правительстве региона. Глава региона Радий Хабиров поручил оказать помощь их семьям и организовать похороны. Мать одной из девушек работает по вахтовому методу в Новом Уренгое, ее экстренно доставят в Бакалы. С потерявшими детей родителями работают психологи. Самой младшей девушке было 16 лет, еще одной — 18, двоим исполнилось 19. Виновника аварии, по данным информированного источника в правоохранительных органах, зовут Марс Гузаяров. Известно, что он студент октябрьского филиала УГНТУ, работает по вахтам. Его отец, по словам местных жителей, трудится в структурах «Газпрома». В момент ДТП он был пьян. Автомобиль был новым, возможно, водитель слишком сильно разогнался, считает глава Бакалинского района Александр Андреев. Гузаяров отказался давать показания против себя, но сказал, что сожалеет о случившемся. Видео: ГИБДД по РБ Сегодня же Радий Хабиров пообещал, что будет держать под личным контролем расследование ДТП и добьется, чтобы «негодяй» был наказан. Он также сделал ряд других заявлений, потребовав ужесточить наказание для нетрезвых водителей, а также увольнять с работы госслужащих, замеченных в таких нарушениях. Кроме того, считает он, необходимо сообщать работодателям об их сотрудниках, пойманных пьяными за рулем. Местные жители же пишут совершенно о других вещах. Они отмечают, что в селах отсутствуют тротуары. Если бы они были, таких трагедий можно было бы избежать, считают они. «Сейчас достаточно оснований для того чтобы на объездной дороге поставить камеры видеофиксации и лежащих полицейских (искусственные неровности) на дороге или рано ещё?», — спрашивает Зиннур Г. Лейсан С. Отмечает, что это не первый случай, когда гибнут люди. «Достаточно оснований, чтобы появились тротуары? Где ходить пешеходам, что бы было безопасно?», — добавила она. Ирина К. Пишет, что из-за отсутствия тротуаров пешеходам приходится идти по дороге, там же катаются на самокатах и велосипедах дети. Опасно на сельских дорогах не только ночью, но и днем, считает она. «Это не трасса, а село. Там тоже должен быть пешеходный тротуар, как в городе. По-вашему народ где должен ходить?», — соглашается Зульфия А. Она также указывает на то, что государство собирает штрафы, но не может организовать ни пешеходные переходы, ни тротуары. Страшно ходить даже по обочине, особенно если она вся в грязи. Майя Х. отмечает, что тротуаров нигде в селах нет, но «всем на все наплевать».

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