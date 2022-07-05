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Потанин призвал больше инвестировать в РФ и не допускать «бегство капитала»

5 июля 15:31
Фото: pxhere.com
Глава «Норникеля» Владимир Потанин считает в текущей ситуации правильным и дальновидным инвестировать в Россию, а не устраивать «бегство капитала».

Как передает ko.ru, бизнесмен и инвестор считает, что стимулирование «бегства капитала» наносит серьезный вред России и нужно рационально подталкивать инвестиционную деятельность в стране. По мнению Потанина, необходимо усиливать импорт и переходить на более мягкие валюты в двусторонних расчетах.

Отмечается, что Владимир Потанин сейчас много инвестирует в российские активы. Не так давно он приобрел венчурный фонд «Восход» и долю в банке «Тинькофф», купил Росбанк, начал работать с «Рексофтом» и вкладываться в строительство сочинских и камчатских курортов. За последние полгода Потанин инвестировал в российский рынок более миллиарда долларов.

Также он допустил слияние «Норникеля» и UC Rusal. Мировой лидер по производству палладия и крупный производитель алюминия сейчас ведут переговоры, инициатором которых выступил Rusal. По словам Потанина, слияние предприятий позволило бы создать национального чемпиона и еще сильнее диверсифицировать базу акционеров.

Профессор Высшей школы экономики Евгений Коган считает, что если сделка состоится, объединенная компания будет представлять собой глобального гиганта в цветной металлургии — с выручкой около 30 миллиардов долларов. По его мнению, ключевой игрок в мире на рынке алюминия, платиноидов, никеля и меди станет практически неуязвимым для санкций, потому что мировые рынки критически зависят от продукции.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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