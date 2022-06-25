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В центре Уфы 26 июня ограничат движение для автомобилей

25 июня 07:50
Фото: 1MI
Ограничение будет действовать 6 часов, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Уфе с 13:00 до 19:00 будет ограничено движение по улице Набережной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт на участке от дома № 230 на улице Набережно до ее пересечения с с улицей Генерала-губернатора Перовского.

Известно, что ограничение связано с проведением фестиваля «Сердце Евразии», а также с Днем Молодежи.

Напомним, в Уфе с 24 по 26 июня проходит фестиваль «Сердце Евразии». Так, в первый день состоялось выступление группы «Пицца», солист которой попросил мэра Уфы убрать заборы на улице Айской.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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