В центре Уфы 26 июня ограничат движение для автомобилей

В Уфе с 13:00 до 19:00 будет ограничено движение по улице Набережной. Как уточнили в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт на участке от дома № 230 на улице Набережно до ее пересечения с с улицей Генерала-губернатора Перовского.
Известно, что ограничение связано с проведением фестиваля «Сердце Евразии», а также с Днем Молодежи.
Напомним, в Уфе с 24 по 26 июня проходит фестиваль «Сердце Евразии». Так, в первый день состоялось выступление группы «Пицца», солист которой попросил мэра Уфы убрать заборы на улице Айской.