Солист группы «Пицца» попросил мэра убрать заборы на улице Айской в Уфе

Накануне состоялся первый день фестиваля «Сердце Евразии», в рамках которого выступила группа «Пицца». Так, лидером группы является уроженец Уфы Сергей Приказчиков. Во время беседы с журналистами мужчина сообщил, что Уфа, по его мнению, меняется в лучшую сторону, однако из-за перемен в городе музыкант больше не ориентируется.
Кроме того, на вопрос о просьбах к мэру Мавлиеву Сергей Приказчиков сообщил, что обсудит их при личной встрече. Однако одну просьбу мужчина все же озвучил — он попросил мэра убрать заборы на улице Айской.
— У отца в районе улицы Айской, на которой я вырос, там ни пройти ни проехать. Вы зачем заборы понастроили? Когда я там рос, так не было, приводит цитату Сергея Приказчикова издание Ufa1.
Напомним, что мэр Уфы уже поручал демонтировать серые заборы вдоль дорог по всему городу. Mkset рассказывал для чего Мавлиев решил убрать эти заборы.