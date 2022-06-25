Солист группы «Пицца» попросил мэра убрать заборы на улице Айской в Уфе

Накануне состоялся первый день фестиваля «Сердце Евразии», в рамках которого выступила группа «Пицца». Так, лидером группы является уроженец Уфы Сергей Приказчиков. Во время беседы с журналистами мужчина сообщил, что Уфа, по его мнению, меняется в лучшую сторону, однако из-за перемен в городе музыкант больше не ориентируется.