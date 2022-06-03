4 июня трамваи прекратят движение по бульвару Ибрагимова в Уфе

Напомним, хорошие новости о будущем бульвара Ибрагимова и его ремонта на вчерашней большой пресс-конференции озвучил мэр Уфы. Ратмир Мавлиев обрадовал Уфу известием о том, что бульвар будет отремонтирован существенно раньше заявленного ранее срока. Ожидается, что ремонт будет завершен до 30 сентября, а не до 30 ноября, как планировалось ранее.