4 июня трамваи прекратят движение по бульвару Ибрагимова в Уфе

В субботу 4 июня в Уфе горожане и гости столицы не смогут на трамвае попасть на бульвар Ибрагимова. Это коснется двух маршрутов — № 1 «Железнодорожный вокзал — Санаторий «Зеленая роща» и № 10 «Железнодорожный вокзал — Госцирк».
Неудобства предстоят из-за ремонта, который будет производиться только при подходящей погоде, которая судя по всему ремонту будет именно такой. Уфимцам власти приносят извинения за неудобства и напоминают о необходимости заранее планировать свои передвижения по городу.
Напомним, хорошие новости о будущем бульвара Ибрагимова и его ремонта на вчерашней большой пресс-конференции озвучил мэр Уфы. Ратмир Мавлиев обрадовал Уфу известием о том, что бульвар будет отремонтирован существенно раньше заявленного ранее срока. Ожидается, что ремонт будет завершен до 30 сентября, а не до 30 ноября, как планировалось ранее.