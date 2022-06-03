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4 июня трамваи прекратят движение по бульвару Ибрагимова в Уфе

3 июня 09:26
Фото: 1MI
Горожане не дождутся на бульваре трамваев под номерами 1 и 10, сообщили в мэрии Уфы 3 июня.

В субботу 4 июня в Уфе горожане и гости столицы не смогут на трамвае попасть на бульвар Ибрагимова. Это коснется двух маршрутов — № 1 «Железнодорожный вокзал — Санаторий «Зеленая роща» и № 10 «Железнодорожный вокзал — Госцирк».

Неудобства предстоят из-за ремонта, который будет производиться только при подходящей погоде, которая судя по всему ремонту будет именно такой. Уфимцам власти приносят извинения за неудобства и напоминают о необходимости заранее планировать свои передвижения по городу.

Напомним, хорошие новости о будущем бульвара Ибрагимова и его ремонта на вчерашней большой пресс-конференции озвучил мэр Уфы. Ратмир Мавлиев обрадовал Уфу известием о том, что бульвар будет отремонтирован существенно раньше заявленного ранее срока. Ожидается, что ремонт будет завершен до 30 сентября, а не до 30 ноября, как планировалось ранее.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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