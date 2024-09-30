Вице-премьера Башкирии задержали за взятку в ₽37 млн: ему грозит штраф от ₽2,5 млрд

Напомним, Алана Марзаева задержали утром в понедельник, 30 сентября. Политик не присутствовал на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. В случае обвинительного приговора, исполняющему обязанности вице-премьера Правительства Башкортостана грозит штраф в размере от восьмидесяти до ста кратной суммы взятки. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности или осуществлять определённую деятельность на срок до трех лет. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, с наложением штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки. В нашем случае, это ₽2,5 млрд.