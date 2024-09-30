Вице-премьера Башкирии задержали за взятку в ₽37 млн: ему грозит штраф от ₽2,5 млрд

Posted 30 сентября, 11:12
Published 30 сентября, 11:12
Modified 30 сентября, 12:19
Updated 30 сентября, 12:19
— В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алана Марзаева по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. — По данным следствия, Марзаев получил взятку в размере ₽37 млн от руководителей дорожно-строительной компании за покровительство их коммерческой деятельности и обеспечение заключения госконтрактов на строительство автодорог. Посредником при передаче взятки выступил Александр Клебанов, занимавший должность министра транспорта Республики Башкортостан. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, Алана Марзаева задержали утром в понедельник, 30 сентября. Политик не присутствовал на оперативном совещании в Правительстве Башкирии. В случае обвинительного приговора, исполняющему обязанности вице-премьера Правительства Башкортостана грозит штраф в размере от восьмидесяти до ста кратной суммы взятки. Также предусмотрено лишение права занимать определенные должности или осуществлять определённую деятельность на срок до трех лет. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет, с наложением штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки. В нашем случае, это ₽2,5 млрд.
Как известно, Главу Минтранса Башкирии Александра Клебанова задержали 7 мая 2024 года. Ему вменяют вымогательство денег за общее покровительство для бизнеса, связанного с грузоперевозками. Речь идёт о взятке в ₽5 млн.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected]