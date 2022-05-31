Повышение МРОТ, пенсий и новые штрафы: законы, вступающие в силу 1 июня 2022 года

В Уфе с 1 июня участок трассы М-5 примыкающий к «Подъеду к Шакше» будет закрыт более чем на три месяца. Как уточняет Управление дорожного хозяйства «Приуралье», движение будет перекрыто на трассе М-5, а именно на 1492+940 километре дороги. Так, предполагается, что ремонтные работы будут завершены к 30 сентября.