Список 137 пляжей Уфы и Башкортостана

Список 137 пляжей Уфы и Башкортостана
Список 137 пляжей Уфы и Башкортостана
Вчера, 16:13ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1MI

В Башкирии этим летом будет открыто 137 пляжей

С 1 июня будет открыто 137 пляжей в 57 муниципалитетах Башкирии, сообщает вице-премьер Правительства Башкирии Ирек Сагитов.

Меньше чем через месяц, 1 июня, в Башкирии будет открыто 137 пляжей. Как сообщает вице-премьер Правительства Башкирии, пляжи будут располагаться в 57 муниципалитетах.

Отметим, что в соответствии с Указом главы Башкирии, в региона предусмотрено открытие 200 пляжей. Так, Ирек Сагитов поручил главам районов пересмотреть планы по количеству подготавливаемых пляжей.

Тем не менее в Правительстве региона предоставили Mkset список 137 официальных пляжей, которые будут открыты в Башкирии с 1 июня.

Абзелиловский район - 10 пляжей

  • Ташбулатовский сельсовет, д. Зеленая поляна, оз. Банное (Якты-Куль), пляж санатория «Юбилейный»;
  • Ташбулатовский сельсовет, д. Зеленая поляна, оз. Банное (Якты-Куль), пляж ООО «Дом отдыха «Березки»;
  • Ташбулатовский сельсовет, д. Якты-Куль, оз. Банное (Якты-Куль), пляж санатория «Якты-Куль»;
  • Ташбулатовский сельсовет, д. Улянды, оз. Северное Улянды, пляж ООО «Нотера»;
  • Пляж «Семейный» ИП Сафин Т.М., оз. Сабакты;
  • Ташбулатовский сельсовет, д. Зеленая поляна, оз. Банное (Якты-Куль), пляж УОЦ МГТУ «Юность»;
  • Ташбулатовский сельсовет, д. Зеленая поляна, оз. Якты-Куль, пляж ООО «Восход»;
  • Ташбулатовский сельсовет, с. Кусимовский рудник, оз. Банное (Якты-Куль), пляж ООО «Кристал»;
  • Аскаровский сельсовет, с. Аскарово, р. Идяш, в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Альшеевский район - 4 пляжа

  • Воздвиженский сельсовет, Воздвиженское водохранилище, пляж санатория Чехова
  • Слаковский сельсовет, Слаковское водохранилище
  • Слаковский сельсовет, в 1,5 км от с. Слак, Слакское водохранилище, собственник и финансирование муниципальное
  • Воздвиженский сельсовет, в 2 км. от с. Санаторий имени Чехова, Воздвиженское водохранилище

В Архангельском, Аскинском и Аургазинском районах будет открыто по одному пляжу: Абзановский сельсовет, с. Абзаново, р. Инзер (Зеркальный водопад), Аскинский сельсовет, с. Аскино, территория парка «Яшлек», оз. Мальчишечье и Балыклыкульский сельсовет, д. Балыклыкуль, средний пруд.

Баймакский район - 4 пляжа

  • Нигаматовский сельсовет, д. Исяново, оз. Талкас, МАУ ДОЦ «Орленок»;
  • Мерясовский сельсовет, МБУ детская турбаза «Озеро Графское», оз. Графское;
  • Нигаматовский сельсовет, д. Исяново, оз. Талкас;
  • Нигаматовский сельсовет, д. Исяново, оз. Талкас, туристическая база отдыха «Березка».

Бакалинский район - Ахмановский сельсовет, с. Ахманово, Идяшкинское водохранилище на р. Идяшка.

Балтачевский район - 2 пляжа

  • Кунтугушевский сельсовет, д. Янтимирово,пруд р. Маты;
  • Старобалтачевский сельсовет. д. Кумьязы,р. Кумьязыю.

Белебеевский район - «Поющие родники», г. Белебей, городской пруд по ул. Войкова, МАУ культуры «Наследие»

Белорецкий район - 3 пляжа

  • Абзаковский сельсовет, с. Новоабзаково, ул. Горнолыжная, д. 101, ООО УК-ММК – Курорт, ООО «Абзаково», пруд на р. Малый Кизил, средства организации;
  • Ассинский сельсовет, с. Ассы, ул. Больничная, д. 1, пруд на р. Юрмаш, ООО Санаторий «Ассы»;
  • г. Белорецк, зона отдыха на р. Белая.

Бижбулякский район - Бижбулякский сельсовет, с. Седякбаш, пруд на р. Седяк, пляж «Клевое место».

Бирский район - 2 пляжа

  • г. Бирск, оз. Шамсутдин;
  • ГАУЗ РБ ДПС «Толпар» Бирский филиал, д. Ст. Петрово, пруд на территории санатория.

Благоварский район - Языковский сельсовет, с. Языково, пруд на р. Кармасан.

Благовещенский район - г. Благовещенск, р. Белая, правая сторона дамбы Большого Острова.

Буздякский район - Канлы-Туркеевский сельсовет, д. Таллыкулево, пруд.

Бураевский район - Вострецовский сельсовет, с. Вострецово, р. Белая.

Бурзянский район - 2 пляжа

  • с. Старосубхангулово, р. Белая, между левобережьем с. Старосубхангулово
  • Пляж АУДО ОВЛ «Агидель», Старосубхангуловский сельсовет с. Старосубхангулово, р. Белая, местность Кузембет

Гафурийский район - Имендяшевский сельсовет, д. Таш-Асты, р. Зилим, Администрация Имендяшевского сельсовета.

МР Давлекановский район - 4 пляжа

  • Пляж «Лазурный берег», г. Давлеканово, ул. Черноярская, р. Дема, собственник и финансирование ГП г. Давлеканово;
  • Алгинский сельсовет, д. Янги-Турмуш, оз. Аслыкуль;
  • Алгинский сельсовет, д. Купоярово, оз. Асылыкуль4. Пляж «Южный», г. Давлеканово, ул. Озёрная, р. Дема.

Дуванский район - Месягутовский сельсовет, с. Месягутово, р. Ай

Дюртюлинский район - 2 пляжа

  • г. Дюртюли, левый берег р. Белая;
  • Такарликовский сельсовет, «Котлован».

Ермекеевский район - Пляж с. Тарказы.

Зианчуринский район - Исянгуловский сельсовет, р. Большой Ик, пляж «Гуделка».

Зилаирский район - 3 пляжа

  • с. Матраево, Бузавлыкское водохранилище;
  • д.Малоюлдыбаево, р. Сакмара, МАУ ДОЛ «Дружба»;
  • Юлдыбаевский сельсовет, р. Сакмара, пляж Старый мост

МР Иглинский район - 2 пляжа

  • с. Иглино, пляж «Ягодный», пруд, ИП Ларионов;
  • Тавтимановский сельсовет, д. Ключевское, пляж «Ключевское», пруд, ИП Габдуллин.

Илишевский район - с. Рсаево, оз. Алма

Ишимбайский район - г. Ишимбай, пляж на набережной р. Белая

Калтасинский район - 4 пляжа

  • д. Амзибаш, пруд
  • д. Василово, р. Быстрый Танып
  • д. Старый Холм, пруд
  • с. Кутерем, пруд

МР Караидельский район - 3 пляжа

  • ФОК «Звёздный», Павловское водохранилище
  • Пристань с. Караидель, р. Уфа
  • Караидельский сельсовет, д. Уразбахты, р. Уфа

МР Кармаскалинский район - 3 пляжа

  • с.Кармаскалы,пруд р. Чатра;
  • с. Прибельский, ул. Пугачева, р. Белая;
  • Кабаковский сельсовет, д. Кабаково

Кигинский район - д. Старомухаметово, р. Ай

Краснокамский район - 3 пляжа

  • с.Николо-Березовка, р. Кама, левый берег
  • с.Николо-Березовка, р. Кама
  • д. Старый Буртюк, р. Белая

Кугарчинский район - Муниципальный пляж «Оло Эйек», Мраковский сельсовет, с. Мраково, р. Большой Ик

Кушнаренковский район - 3 пляжа

  • Пляж № 1, Старокамышлинский сельсовет, д. Ильмурзино, оз. Карьерное;
  • Пляж № 2, Старокамышлинский сельсовет, д. Ильмурзино, оз. Карьерное;
  • д.Старокурмашево, оз. «3-я плотина».

МР Мелеузовский район - 6 пляжей

  • Городской пляж, г. Мелеуз, р. Белая;
  • Пляж «Монтажник», Нугушевский сельсовет, с. Нугуш, Нугушское водохранилище;
  • Пляж «Лесная сказка», Нугушевский сельсовет, с. Нугуш, Нугушское водохранилище;
  • БО «Дубрава», Нугушевский сельсовет, с. Нугуш, Нугушское водохранилище;
  • БО «Парус», Нугушевский сельсовет, с. Нугуш, Нугушское водохранилище;
  • БО «Солнечная», Нугушевский сельсовет, с. Нугуш, Нугушское водохранилище.

Мечетлинский район - с.Большеустекинское, р. Ай.

Миякинский район - В 1,75 км. к северо-западу от с. Киргиз-Мияки, пруд на р. Булат.

МР Нуримановский район - 11 пляжей

  • Павловский сельсовет, с. Павловка, ООО Загородный клуб «Башкирская Рица», Павловское водохранилище;
  • Павловский сельсовет, с. Павловка, база отдыха «Авиатор», Павловское водохранилище;
  • Павловский сельсовет, с. Павловка, база отдыха «Солуни», Павловское водохранилище;
  • Павловский сельсовет, с. Павловка, база отдыха «Альтор», Павловское водохранилище;
  • Павловский сельсовет, с. Павловка, ЛОЦ «Энергетик», Павловское водохранилище;
  • Павловский сельсовет, с. Павловка, ООО Загородный клуб «Бухта Кила», Павловское водохранилище;
  • Павловский сельсовет, с. Нимислярово, база отдыха «Упкан», оз. Упканкуль;
  • Баш-Шидинский сельсовет, д. Малые Шиды, р. Салдыбаш, муниципальный пляж;
  • Новокулевский сельсовет, с. Нимислярово, оз. Оло-куль, муниципальный пляж;
  • Павловский сельсовет, с. Павловка, зона отдыха «Бирючево поле», Павловское водохранилище;
  • Староисаевский сельсовет, д. Ишмуратово, база отдыха «Тихий берег», р. Жаланда
  • МР Салаватский район 1 Салаватский сельсовет, д. Калмакларово, р. Юрюзань
  • МР Стерлитамакский район 1 Красноярский сельсовет, с. Новый Краснояр, карьер

Татышлинский район - 3 пляжа

  • Пляж Кальтяевский сельсовет, с. Вязовка, пруд Вязовка;
  • с. Вязовка, пруд Вязовка;
  • д. Ивановка, окраина, р. Быстрый Танып

Туймазинский район - 7 пляжей

  • Пляж «Кандры-Куль» № 1, Николаевский сельсовет, д. Кандры-Тюмекеево, ул. Северная, 1, оз. Кандры-куль;
  • Пляж «Кандры-Куль» № 2, Николаевский сельсовет, д. Кандры-Тюмекеево, ул. Северная, 1, оз. Кандры-куль;
  • Пляж «Кандры-Куль» № 3, Николаевский сельсовет, д. Кандры-Тюмекеево, ул. Северная, 1, оз. Кандры-куль;
  • Пляж горнолыжного комплекса «Кандры-Куль», Николаевский сельсовет, д. Кандры-Кутуй, оз. Кандры-куль;
  • Пляж ДОЛ «Гайдар», Николаевский сельсовет, Кандринское лесничество, оз. Кандры-куль;
  • Пляж ДОЛ «Кандры-Куль», Николаевский сельсовет, Кандринское лесничество, оз. Кандры-куль;
  • Пляж на берегу Исмаиловских карьеров недалеко от г. Туймазы

Уфимский район - 2 пляжа

  • с.Михайловка,озеро;
  • Михайловский сельсовет, д. Суровка, оз. Ольховое

Учалинский район - 3 пляжа

  • Пляж ДОЛ «Учалинский ГОК», Учалинский сельсовет, д. Калканово, северо-восточный берег оз. Калкан (примерно 4,5 км по направлению на северо-восток в 25 км от г. Учалы);
  • Пляж «Голубая лагуна», Буйдинский сельсовет, с. Буйда, ул. Центральная, д. 35, пруд (в 3 км от с. Буйда;
  • Пляж ООО «ЭльвиДен», Учалинский сельсовет, д. Ургуново, оз. Ургун.

Хайбуллинский район - Ивановский сельсовет, д. Акташево, р. Сакмара.

Чекмагушевский район - с. Чекмагуш, пруд

Чишминский район - 5 пляжей

  • Чишминский поссовет, мкр. ЖБЗ, Калмашевское водохранилище;
  • Арслановский сельсовет, д. Новая, р. Уза;
  • Чишминский сельсовет, д. Кучумово, оз. Лебяжье;
  • Аровский сельсовет, с. Черниговка – карьер р. Дема;
  • Алкинский сельсовет, с. Новомихайловка р. Дема

Шаранский район - 2 пляжа

  • Пляж Шаранского водохранилища на р. Сюнь;
  • Нижнеташлинский сельсовет, с. Новоюзеево, пруд Юзеево

Янаульский район - 2 пляжа

  • Кисак-Каинский сельсовет, Кармановское водохранилище;
  • Новоартаульский сельсовет, д. Татарская Урада, р. Буй

Город Агидель - г. Агидель, оз. Апаиш

Город Кумертау - г. Кумертау, городской пруд

Город Нефтекамск - г. Нефтекамск, с. Энергетик, левый берег Кармановского водохранилища

Город Октябрьский - 2 пляжа

  • Городской пляж, г. Октябрьский, ул. Северная, 5а, оз. Ик-куль;
  • Пляж МУП СОК «Спартак», проезд Белоглазова, д.3

Город Салават - г. Салават, правый берег р. Белая, район подвесного моста

Город Сибай - г. Сибай, городской пляж, р. Худолаз (Туяляс)

Город Стерлитамак - 2 пляжа

  • г. Стерлитамак, р. Белая;
  • г. Стерлитамак, городской пляж, р. Ашкадар

Город Уфа - 10 пляжей

  • Зона отдыха «Карьерное», г. Уфа, Демский район, ул. Новгородская, оз. Глубокое;
  • Зона отдыха «Солнечный», г. Уфа, Демский район, ул. Малая Заречная, р. Белая;
  • Зона отдыха в районе стадиона «Водник», г. Уфа, Ленинский район, мкр. Затон, ул. Пожарского, р. Белая;
  • Зона отдыха «Ак-Яр Затон», г. Уфа, Ленинский район, мкр. Затон, створ ул. Ахметова, р. Белая;
  • Зона отдыха «Ак-Яр Нижегородка», г. Уфа, Ленинский район, мкр. Затон, створ ул. Воронежская,р.Белая;
  • Зона отдыха «Берег Солнца», г. Уфа, Октябрьский район, ул. Набережная реки Уфы;
  • Зона отдыха «Сипайловское Сочи», г. Уфа, Октябрьский район;
  • Зона отдыха «Райский берег», г. Уфа, Калининский район, оз. Теплое;
  • Зона отдыха «Гольфстрим», г. Уфа, Калининский район, оз. Теплое;
  • Зона отдыха «Песчаный», г. Уфа, Калининский район

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