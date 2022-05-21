График отключения горячей воды в Уфе — 2022: полный список адресов домов

График отключения горячей воды в Уфе — 2022: полный список адресов домов
График отключения горячей воды в Уфе — 2022: полный список адресов домов
Вчера, 11:01ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Рассказываем в каких домах Уфы и когда будет проходить плановое отключение горячего водоснабжения.

Летнее тепло по традиции приходит вместе с плановым отключением горячего водоснабжения. Как объясняет городская администрация, это необходимо для проведения профилактических работ, в частности, «гидравлические испытания тепломагистралей, квартальных сетей» и «текущий ремонт тепломагистралей, гидравлические испытания тепломагистралей».

Так, публикуем порайонный список домов, жителям которых придется запасаться тазиками.

Восточный район Уфы — Инорс

Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 30 мая до 5 июня, с 26 июня по 8 июля и с 22 по 28 августа.

  • Улица Т. Янаби: 4, 22, 24, 26, 28, 30, 30/1, 65, 65/1, 65/3, 67, 69, 69/1, 71, 57, 59, 59/1, 61, 63, 45, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 51, 53, 53/1, 53/2.
  • Улица С. Богородская: 11, 11а, 13а, 13, 15, 15б, 15в, 15г, 15д, 17, 17а, 17б, 19, 19б, 21, 23, 23а, 29, 35, 39, 45, 47, 49, 45/1.
  • Улица Глинки: 5, 7, 9, 11.
  • Улица Ферина: 1, 1а, 1/1, ½, 1/3, 3, 4, 3/3, ¾, 5, 5/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 9, 9/1, 10, 10/1, 12, 14, 16, 17, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/3, 20, 20/1, 20/2, 21, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3.
  • Улица Петрозаводская: 4, 6, 8, 8а, 8б, 8г, 10, 10а, 10б, 10в, 14, 14а.
  • Улица Фурманова: 11, 12, 14, 15, 16, 17.
  • Улица Мишкинская: 2, 4, 6, 8, 10.
  • Индустриальное шоссе: 123, 125.
  • Улица Байкальская: 108, 126, 127.
  • Улица Фадеева № 7.
  • Улица Новоселов: 6, 10.
  • Улица Транспортная: 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/5, 32, 32/1,34, 34/2, 34/3, 34/4, 36, 36/1, 36/2, 36/3, 38, 38/1, 40, 42, 44, 46, 46/1, 46/2, 48, 48/2, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 52, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 50/5, 52/2.
  • Улица Мушникова: 2, 2/1, 4, 10, 1, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/3, 7, 7/3, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/6, 11, 11/3, 11/4, 20, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 15, 15/1, 15/3, 17, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 19, 21, 21/1, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 27, 28.
  • Бульвар Баландина: 2, 4, 4/1, 9, 11.
  • Улица Л. Кобелева: 3, 3/1, 3/2, 3/3.
  • Улица В. Лесунова: 4а, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10/1.
  • Улица Фронтовых бригад: 3, 5, 7, 9, 11.
  • Набережная Моторостроителей: 13, 15А, 15Б, 17.

Восточный район Уфы — Шакша

Плановое отключение горячего водоснабжения в указанных ниже домах, согласно данным БащРТС, будет осуществляться в период с 16 по 22 мая, с 18 по 29 июля и с 8 до 14 августа.

  • Улица Мечетлинская № 15/1.
  • Улица Гвардейская: 39, 44/2, 46, 48, 48/1, 48/3, 52, 54, 54/1, 54/2, 58, 58/2, 60, 62.
  • Улица Стадионная: 3, 5, 5/2, 7, 7/1.
  • Улица Мелеузовская: 25, 27, 29, 31, 15, 17, 17/2, 19, 21, 21/1, 23.
  • Улица Сельская: 2, 3, 4, 6, 8, 8/1, 9.
  • Улица Апрельская № 19.
  • Улица Касимовская: 2, 6, 6/1, 6/2, 10, 10/1, 14, 14/1, 14/2.
  • Улица Высоковольтная: 8, 10, 12, 14, 16, 20.
  • Улица Олимпийская: 1, 1а, 3, 4, 6.

Центральный район Уфы

В период с 16 по 22 мая, с 14 по 24 июня и с 8 по 14 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах центрального района Уфы.

  • Улица Р. Зорге: 44, 44/2, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 48/1, 48/2, 50/1, 52, 52/1, 54, 73, 74, 64, 64/1, 64/2, 66, 66/2, 68, 70/1, 70/2, 70, 76, 62, 65Б, 67/2,63/4, 63/5, 63/6, 67, 69,
  • Улица Научная: 5,
  • Проспект Октября: 50, 50/1, 55, 56, 56/1, 56/2, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/1, 60, 60/1, 61, 61/1, 61/2, 62, 62/1, 62/2, 63, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 63/5, 64, 64/1, 65, 65/1, 65/2, 65/3, 65/4, 65/5, 65/6, 66/3, 66/2, 70, 70/1, 70/2, 71/3, 71/2, 72, 74, 78, 78/2, 78/3, 80/1, 80/2, 82, 82/1, 82/2, 82/3, 84, 84/1, 84/2, 84/3, 84/4, 86, 86/1, 86/2, 86/3; 88, 88/1, 90, 92, 92/1, 92/2, 106, 106/1, 106/3, 110, 112, 106/2, 108, 112/1, 112/2, 112/3, 112/4,
  • Улица Шафиева: 18, 20, 22, 24/1, 28, 32, 46/1,
  • Улица 50 лет СССР: 3, 5, 9, 11, 13, 15, 38, 40, 42, 42/1, 43, 43/1, 43/2, 44, 45, 45а, 45/1, 45/2, 46/1, 47,
  • Улица Российская: 106/1,
  • Улица Комсомольская: 105, 107, 109, 111, 125, 125/1, 133, 137/1, 137/2, 149/2, 141/1, 135, 137, 139, 163, 163/1, 163/2, 163/3, 165, 167, 167/2, 167/3,
  • Улица Рязанская: 1/1,
  • Улица Лесотехникума: 92/3, 98, 100,
  • Лесной проезд: 6/1, 6, 6/2, 6/3, 6/5, 8, 8/1, 8/2, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 16/1,
  • Улица К. Абрамовой: 2, 4, 6,
  • Улица Менделеева: 197, 197/2, 199, 201, 201/1, 201/2, 203, 203/1, 203/2, 207, 207/1, 211, 211/1, 213, 213/2, 215, 215/1, 215/2, 217,
  • Бульвар Молодежи: 2, 3, 3/1, 4, 5, 5/1, 5/2, 6, 6/1, 7, 8, 10.

Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 23 по 29 мая, с 28 июня по 8 июля, 25 по 31 июля.

  • Улица Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 17, 18, 19, 19/1, 20, 21, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25, 25/1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35/2, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 39, 40, 41, 42, 44,
  • Улица Сипайловская, 10, 12/2; 12/1;
  • Улица Жукова: ½, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10, 3/1, 3/2, 3/3, ¾, 4, 4/1, 4/4, 5, 5/1, 6, 8, 7, 9, 11/2, 11а, 11б, 11в, 11г, 11д, 13, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 17г, 17д, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
  • Улица Гагарина: 1, ½, 3, 5, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 13/1, 13/2, 13/3, 13, 14, 14/1, 16/1, 17, 18, 19, 22, 22/1, 22/2, 23, 24, 24/2, 25, 29, 31, 33, 35, 36, 36/1, 37, 38, 37/2, 39/1, 40, 41/3, 43, 43/1, 43/2, 44/1, 45, 45/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 48, 49, 50, 50/1, 50/2, 51, 52, 52/1, 53, 54, 54/1, 54/2, 56, 57/2, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 66/2, 68, 68/1, 68/2, 70, 72/1, 72, 72/2, 74/2, 74,
  • Улица Рыльского: 2, 3, 4, 5, 6/1, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/2, 10/1, 11, 11/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 22, 24, 24/1, 24/2, 25, 25/1, 25/2, 26, 27, 28, 29, 29/1, 30,
  • Улица Королева: 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/3, 7, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 12, 12/1, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27, 29/1,29, 29/2, 30/2, 30, 30/1, 31, 33, 35,
  • Улица Набережная: 1/1, ½, 1/3, 3, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 3/1, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2 (секции А, Б, В, Г), 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 25, 27, 29/2, 37, 37/1, 39, 39/1, 39/2, 39/3, 41, 41/1, 41/2, 43, 43/1, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 47/1, 49, 51, 55, 57, 61, 65, 63, 67, 69, 69/1, 71,
  • Улица Ковшовой: 3, 4, 5, 6, 6/1, 7, 8, 9, 10, 11, 13,
  • Улица Новоженова: 7, 7/1, 9/1,
  • Улица Шота Руставели: 4а, 41/1, 41.
  • Улица Адмирала Макарова: 14, 14/1, 16, 18/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5.

Далее, в указанных ниже домах отключение горячего водоснабжения запланировано в период с 30 мая по 5 июня, с 1 по 7 августа и с 15 по 21 августа.

  • Проспект Октября: 81/1, 81/2, 83, 83/1, 85, 85/2, 87/2, 83/2, 87/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 89, 87, 87/4, 91/1, 93, 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 95, 95/1, 97, 97/1, 97/2, 101, 103; 103/1, 105, 105/1, 105/2, 105/3, 105/4, 105/5, 107Б, 107А, 109/1, 109/2, 111/3, 113, 115/1, 117, 117/1, 117/2, 119/1, 119/3, 121, 121/1, 121/1а, 122, 123, 125, 127, 127/1, 127/1а, 128, 129/1, 130, 130/1, 130/2, 130/3, 130/4, 132, 132/1, 132/2, 131, 131/1, 133, 133/1, 135, 142/5, 152, 152/1, 158, 160, 160/1, 162, 162/1а, 162/1, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 170/1, 174/2, 176, 176/1, 178, 180,
  • Улица Российская: 1, 3, 5, 5/1, 7, 8, 9, 10, 11, 12/1, 13, 14, 14/2, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 20, 22, 24, 25, 31, 33/2, 33/3, 37, 39, 40, 41/1, 41/2, 41, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/7, 43/8, 43/9, 43/10, 43/11, 43/14, 44, 45, 45/1, 45/2, 45/3, 47, 50, 52, 54а, 56, 60, 60б, 66, 92, 94, 96, 96/1, 96/2, 106, 98, 100, 102, 104, 100/2, 149/1, 149, 151, 153, 153/1,
  • Улица Чудинова: 1, 1/1, ¼, 2, 4, 5, 7, 7/1, 10, 12, 14,
  • Бульвар Славы: 1, 1а, 1в, 2/1, 2/2, 2/3, 3, 4, 5, 11, 13, 14, 16, 15, 17, 18,
  • Улица Блюхера: ½, 1/3, 2, 2/1, 3/1, 3/10, 3/3, 3/7, 3/8, 4, 4/1, 6а, 6б, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8, 8/1, 8а, 10а, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 13, 14, 14/1, 15, 15/1, 15/3, 16, 17, 18, 18/1, 19, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 22, 23, 23/1, 23/2, 24, 24/1, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 28, 29, 30, 32, 32/1, 34, 36, 36/1, 38, 38/1, 40, 42, 42/1, 44, 46, 46/1, 48, 50,
  • Улица Кузнецова: 5, 7, 9.
  • Уфимское шоссе: 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 23/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37, 37/1.
  • Улица Ладыгина: 7, 11, 13/1, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23.
  • Улица Львовская: 3,
  • Улица Д. Юлтыя: 3, 4, 4/1, 5, 7, 8, 9, 10, 12.
  • Улица Шота Руставели: 5, 9, 17, 18, 19, 20, 22/2, 23, 23/1, 23/2, 24, 25, 25/1, 26, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 29, 31, 35, 37; 37/1, 39.
  • Улица Кубанская: 1.

Отключение горячей воды в указанных ниже домах будет проводиться в период с 6 по 11 июня, 12 по 22 июля, 22 по 28 августа.

  • Улица Давлеткильдиева: 1, 3/1, 3/2, 5/1, 5 (п 1), 5 (п 2), 5 (п 3), 8, 12, 16, 18, 20,
  • Улица Рехмукова: 7,
  • Улица Нуриева: 1 (п 1), 1 (п 2), 1 (п 3), 6, 10, 14, 14а, 21, 23,
  • Улица Лесотехникума: 16, 18, 20, 21, 22, 22/2, 24, 26, 26/2, 28, 30, 32, 32/1, 34, 34/1,
  • Улица Энтузиастов: 1,2, 4, 5, 6, 11, 13, 14, 16,
  • Улица Уфимское шоссе: 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 18/5, 22, 22/1,
  • Улица Зеленогорская: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17,
  • Улица Глумилинская: 2, 4, 6, 8, 10,
  • Проспект Октября: 122/4, 128/1, 128/2, 128/3,
  • Улица Российская: 94/2, 94/3, 98/1, 98/2, 98а, 104/1, 108, 159, 161, 161/2, 161/3, 163, 163а, 163б, 163в, 161/1, 163/2, 163/3; 163/4, 165, 167, 167/1, 169, 169/1, 171, 171а, 171б, 171в,
  • Улица Тюлькина: 3, 5, 5/1, 7, 7/1, 7/2, 7/3,
  • Улица Комсомольская: 138, 141, 142, 143/1, 145, 146, 147, 148, 149/1, 153, 153/1, 157, 157/1, 159, 161/1; 161/3, 161, 159/1,
  • Улица Шафиева: 25, 27, 27/1, 29, 31, 31/1, 33, 39, 41, 43, 43/1, 48, 50, 52, 54,
  • Улица Рязанская: 7, 9, 11,
  • Улица Ростовская: 26,
  • Улица Менделеева: 162, 225, 227, 229, 229/1;

Южный район Уфы — Затон

Горячее водоснабжение в следующих многоквартирных домах, по данным компании БашРТС, будет отключено в период с 16 по 22 мая, с 4 по 7 июля и с 1 по 8 августа.

  • Улица Ахметова: 273, 275, 275/1, 298, 300, 300/1, 300/2, 302, 304/2, 316, 316/1, 316/3, 316/4, 318/1, 320/1, 322, 322А, 322/1, 322/2, 324, 353, 355
  • Улица Дмитрия Купцова: 2, 4
  • Улица Судоремонтная: 27
  • Улица Жуковского: 18
  • Улица Гази Загитова: 9, 9/1
  • Улица Запорожского: 7
  • Улица Пожарского: 219а, 261
  • Улица Миловская: 16 к1, 16 к2, 16 к3
  • Улица Ирендык: 4, 4/1
  • Улица Союзная: 35/1, 35/2, 37/1
  • Улица Шмидта: 16, 16/1, 35, 41, 45, 158, 158/1, 158/2, 160, 162
  • Улица Летчиков: ½, 2Д, 2/1, 2/5, 3/1, 3/2, 4, 4/1 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6, 8, 8/1, 9, 11, 14, 14/1, 16/1, 18, 20;

Южный район Уфы — Центр

Отключение горячего водоснабжения в следующих многоквартирных дома запланировано в период с 30 мая по 5 июня, с 12 по 22 июля, с 5 по 11 сентября.

  • Улица Мустая Карима: 16, 28, 28а, 41, 42, 44, 47, 48, 50
  • Улица Кирова: 5, 8
  • Улица Революционная: 12, 14, 16, 31, 32, 51/2, 53, 53/1
  • Улица Гоголя: 80
  • Улица Карла Маркса: 26, 30, 36, 38, 40, 34А, 44, 46, 48, 48/1, 54, 58, 60/1, 60/2, 60, 62, 64, 65/1, 65/2
  • Улица Достоевского: 45, 49, 49/1, 60, 64
  • Улица Ленина: 33/1, 37/1, 83, 97, 97/1, 99, 99/1, 150/1, 150/2, 162
  • Улица Гоголя: 78
  • Улица Чернышевского: 71/1, 84
  • Улица Запотоцкого: 10, 12, 8, 21, 48
  • Улица Подвойского: 17
  • Улица Ибрагимова: 19, 21, 23, 23/1, 25
  • Улица Белякова: 32
  • Улица Домашникова: 22, 24
  • Улица Миасская: 22
  • Улица Петропавловская: 46, 51, 53
  • Бульвар Ибрагимова: 21/1, 32, 35, 35/1, 37, 37/2, 37/3, 42, 44, 46, 47, 47/1, 49, 49/1, 51, 53
  • Улица Цюрупы: 130, 134, 145, 145/1, 149/1, 151, 153, 156/1, 156/2, 156/3
  • Улица Краснодонская: 3, 5
  • Улица Пархоменко: 131.

Горячее водоснабжения в указанных ниже многоквартирных домах будет отключено в период с 23 по 29 мая, с 12 по 22 июля и с 15 по 21 августа.

  • Улица Революционная: 28, 28/1, 30, 30/1, 32, 34, 34/1, 54, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76/1, 78, 80, 80/1, 82, 84, 88, 90, 90/1, 92, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 96, 96/1, 96/2, 111/2, 129, 131, 154, 162, 163, 165, 167, 167/1, 167/2, 167/а, 167/3, 169/2, 173, 201/4, 213/215, 215
  • Улица Ленина: 60, 74
  • Улица Достоевского: 73/1, 83/1, 97, 97/1, 99, 100, 100/1, 102, 102/1, 102/2, 102/3, 106, 106/1, 112, 101, 103, 105, 107, 109, 110, 110/1, 112, 133, 137, 139/1, 141, 147, 152, 152/1, 156, 158,160
  • Улица Айская: 48, 50, 52, 54, 54/1, 56, 58, 60, 60/1, 62, 63, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 67, 69, 69/1, 69/2, 71, 75, 75/1, 75/2, 77/2, 79, 79/1, 81, 81/1, 89, 90, 92
  • Улица Кирова: 29, 31, 39, 41, 43, 43/1, 44, 46, 47, 47/1, 47/2, 52, 65, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99/1, 99/2, 99/3, 101, 101/1, 101/2, 101/3, 103
  • Улица Харьковская: 101, 103
  • Улица Цюрупы: 82, 84, 84/94, 83, 85, 96/98, 98
  • Улица Пархоменко: 69, 71, 73, 95, 104/1, 106/2, 156б, 156в
  • Улица 8 марта: 2, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 10, 11, 12/3, 13, 14, 15, 16, 18, 24/1
  • Улица Владивостокская: 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 15/1
  • Улица Кустарная: 15, 27/29, 31/33, 35/37
  • Улица Мингажева: 102, 107, 109, 109/1, 121/а, 121/2, 121/3, 123/1, 127/1, 138, 138/а, 140, 156, 158, 158/1, 160, 160/1, 160/2, 162/1
  • Улица 50 лет Октября: 2
  • Улица Чернышевского: 125, 125/1, 127
  • Улица Ветошникова: 131.

В период с 16 по 22 мая, с 25 июля по 8 августа с 22 по 28 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах:

  • Улица Бессонова: 3, 5, 21, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27, 28, 28/1, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37
  • Улица Дмитриева: 1, 5, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23
  • Улица Заводская: 2, 8, 10
  • Улица Х. Давлетшиной: 6, 13, 13/1, 16, 16/1, 17, 17/1, 18, 19, 21, 24, 24/1, 30, 34
  • Улица Киекбаева: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
  • Улица Комсомольская: 10, 12/1,12, 15, 16, 16/1, 17, 18, 18/3, 19, 21/1, 24, 26, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 28, 28/1, 29, 31, 31/1, 35, 37, 96/1, 96/2, 100, 100/1, 100/2, 106, 106/1
  • Улица Казанская: 4, 6, 8, 10, 12, 14
  • Проспект Октября: 7/1, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3, 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 15, 15/1, 18/3, 20, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22/2, 23, 23/2, 23/3, 23/5, 24, 25, 25/1, 27, 27/2, 29, 33/1, 37/5,37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 44/1, 44/2, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 53
  • Улица Бабушкина: 17а, 19, 21/1
  • Улица Степан Халтурина: 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 49/1, 49/2, 50, 51, 53, 53/2, 55, 57, 59
  • Улица Дачная: 4, 6
  • Улица Добролетная: 7/2, 7/3, 7/4
  • Улица Р. Зорге: 4, 6, 8, 8/1, 10, 11, 12, 14, 16, 17/1, 18, 19/5, 20, 20/1, 21, 24, 24/1, 24/2, 25, 25/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 27/1, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 31, 31/1, 31/2, 31/3, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33/1, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 35, 35/1, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2, 43/1, 45, 45/1, 45/3, 45/4, 45/5, 47, 47/1, 47/2, 49, 49/1
  • Улица Братьев Кадомцевых: 1, 3, 4, 5, 5/1, 6, 6/1, 6/2, 7, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 11/1, 12, 12/2, 13, 14, 15, 16
  • Улица 50 лет СССР: 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16
  • Улица 8 марта: 19, 32, 32/1, 34
  • Улица Владивостокская: 10, 12А, 12Е, 12Л
  • Улица Киекбаева: 4, 6
  • Улица Левченко: 8
  • Улица Парковая: 2, 2/2, 2/3, 2/1, 4, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 9, 9б, 10, 12, 14, 14/1, 14/2, 16, 18, 18а, 18/1, 18/2, 18/3, 20
  • Улица Шафиева: 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 12/1, 12/2, 14
  • Улица Округа Галле: 9.

Северный район Уфы

Так, в следующих многоквартирных домах горячее водоснабжение будет отключено в период с 16 по 22 мая, с 6 по 10 июня, с 14 по 18 июня и с 22 по 28 августа.

  • Улица Архитектурная: 2, 4, 8, 10
  • Улица Первомайская: 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 30а, 31,
  • Улица Ульяновых: 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, 15, 20, 24, 26,
  • Улица Шумавцова: 1, 11, 13, 16,
  • Улица Спартака: 13,
  • Улица Нежинская: 8, 10, 12, 14, 16, 27,
  • Улица Маяковского: 11,
  • Улица Мира: 3, 4, 8, 12, 16,
  • Улица Северодвинская: 20/3
  • Улица Интернациональная: 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
  • Улица Комарова: 8,

В период с 16 по 22 мая, с 27 июня по 8 августа, с 22 по 28 августа в следующих многоквартирных домах горячее водоснабжение будет отключено:

  • Улица Герцена: 14а
  • Улица Рыбакова: 9, 22
  • Улица Кольцевая: 54, 56, 89, 74а, 91
  • Улица Победы: 29, 33, 35
  • Улица Калинина: 13, 15, 17, 19, 27, 29, 31, 51
  • Переулок Шкаповский: 4, 4а, 8, 8а, 6, 10
  • Улица Победы: 20
  • Улица Репина: 4, 5, 5а
  • Улица Боткина: 7
  • Улица Дмитрия Донского: 5/8

Плановое отключение горячего водоснабжения в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет осуществляться в период с 16 по 22 мая, с 25 июля по 5 августа и с 22 по 28 августа.

  • Улица Кольцевая: 3/1, 5, 5/2, 6, 7, 8, 22, 24, 26, 25, 27, 27а, 30, 31, 31а, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 36, 36а, 38, 43, 50, 61,
  • Улица Комарова: 12, 14, 18, 18/1, 26, 34, 34а, 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 45, 45а, 49, 51, 53, 53/1, 53/2, 55/1,
  • Улица Первомайская: 1, 1а, 2, 2а, 3а, 4, 4а, 5, 5б, 6, 6а, 9, 9а, 10, 11, 15, 16, 18, 21, 20а, 22, 23, 24
  • Улица Конституции: 1, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14,
  • Улица Мира: 5, 7, 9, 9/3, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 24а, 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 45а, 45б, 46, 49,
  • Улица Максима Горького: 38, 40, 44, 44/1, 46, 54, 56, 52, 68, 70/1,
  • Улица Льва Толстого: 1, 3, 5, 13, 20,
  • Улица Ульяновых: 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 46 47, 53
  • Улица Калинина: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7/1, 8, 11,
  • Улица Матвея Пинского: 1, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 13, 15
  • Улица Космонавтов: 2, 3, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 13, 14, 18, 20, 22,
  • Улица Нежинская: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 15, 17,
  • Улица Победы: 39, 45,
  • Улица Горького: 76,
  • Переулок Шкаповский: 1, 5

В период с 23 по 29 мая, с 14 по 25 июня, с 15 по 21 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах:

  • Улица Интернациональная: 101, 103, 103/1, 105, 107, 107/1, 113, 115, 117, 119, 119/1, 121, 123/1, 125, 125/1, 125/2, 127, 127/1, 129, 129/1, 129/2, 131, 131/1, 133, 135, 139, 141, 141/1, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 153/1, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1, 179/2, 179/3, 181/1, 181/2, 181/3, 185, 185/1, 187/1, 187/2, 187/3, 189, 191, 193, 193/1, 193/2
  • Улица Вострецова: 3, 4, 4/1, 5, 6, 6/1, 7, 7/2, 8, 8/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 10, 11, 12, 13, 14, 14/1
  • Улица Орджоникидзе: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/1, 14, 15, 16, 18, 18/1, 18/2, 19, 19/2, 20/1, 22, 26, 26/1, 26/2, 28, 30/1, 30/2; 32/1, 36
  • Улица Хакимова: 3, 4, 5, 6, 8
  • Улица Машиностроителей: 4, 4/1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 13/1, 14, 14/1, 15, 17, 19, 21, 21/1
  • Улица Кольцевая: 156, 162, 164, 164/1, 166, 166/1, 168, 168/1, 170, 170/1, 170/2, 172, 172/1, 174, 180 191, 195, 197, 198, 200, 201/2, 201/4, 202, 201/1, 203/1, 204, 205, 205/1, 205/2, 207
  • Улица Черниковская: 12, 14, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 50/1, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71/1, 73, 73/1, 75, 75/1, 75/2, 75/3, 77, 79, 79/1, 79/2, 81, 83, 83/1, 83/2, 85, 85/1, 87, 89/1, 89/2
  • Улица Первомайская: 59, 61, 62, 63, 63а, 64, 64/1, 65, 65а, 66, 66/1, 66/2, 67, 68, 68/1, 68/2, 69, 69а, 70, 70/1, 71, 71а, 73, 75, 75а, 76, 76/1, 78, 78/1, 79, 80, 81, 81/1, 82, 83, 85, 84, 84/1, 84/2, 86, 87, 87/1, 88/1, 89, 90, 90/1, 91, 93, 95, 92, 92/1, 94, 96, 98, 100
  • Улица Коммунаров: 3, 4, 6, 8, 10, 26, 66, 66/2а, 52, 58, 59, 59/1, 60, 62, 66/2б, 66/2в, 66/2г, 66/2д, 67, 69, 69/1, 69/2, 71/1, 75
  • Улица Свободы: 1, 3, 5, 4, 6, 8, 14, 16, 18
  • Улица Кремлевская: 19
  • Улица Гончарова: 14, 16
  • Улица 40 лет Октября: 12, 12а, 16, 18
  • Улица Вологодская: 7, 9, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 21/1, 22/2, 23, 24, 26, 27/1, 27а, 28, 32, 32/1, 34, 38, 52, 54, 54/1, 56, 58, 77, 79, 79а, 81, 81/1, 81/2
  • Улица Уссурийская: 31
  • Улица Богдана Хмельницкого: 14, 18, 49/1, 52/1, 54, 55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58, 59, 60, 60/1, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 71/1, 88, 88/1
  • Улица Суворова: 16, 16а, 55, 70
  • Улица Ушакова: 56, 60, 62, 62/1, 64, 64/1, 68, 70, 70/1, 72, 72/1, 74, 84, 86, 86/1, 86/2, 88, 88/1, 90, 90/1;»
  • Улица Плеханова: 1, 3, 5, 7, 9, 9/1, 11, 11/1, 13
  • Улица Борисоглебская: 30, 30/1, 30/2, 32, 34, 37
  • Улица Кольцевая: 159/1, 175/1, 177, 183, 185, 185/1, 187, 189
  • Улица Пекинская: 22

В период с 23 по 29 мая, с 6 по 10 июня, с 14 по 25 июня, с 15 по 21 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах:

  • Улица Александра Невского: 3, 5, 5/1, 7, 9, 11, 10
  • Улица Гончарова: 13
  • Улица Первомайская: 4, 6, 6/1, 8, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 44/1, 46, 48, 50, 50/1, 49, 51, 52, 53, 53а, 55, 56, 58, 58/1, 58/2,
  • Улица 40 лет Октября: 2, 4, 4а, 6, 8,
  • Улица Интернациональная: 63, 65/1, 67, 73, 75, 77, 79, 85, 87, 87/1, 89, 91, 91/1, 93, 95/1,
  • Улица Победы: 3/1, 6, 7, 7/1, 8, 9, 9/1, 9/2, 10, 10а, 11, 12, 12/1,
  • Улица Нежинская: 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 42, 42а, 44,
  • Улица Шумавцова: 19, 21, 23
  • Улица Маковского: 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16, 24,
  • Улица Архитектурная: 14

Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 30 мая до 5 июня, с 12 по 23 июня и с 8 по 14 августа.

  • Улица Алесандра Невского: 20, 20/1, 34, 36, 38
  • Улица Калинина: 22, 30, 87
  • Улица 40 Лет Октября: 5, 7, 7/1, 9/1, 11,
  • Улица Черниковская: 3/1, 5/1, 7/1, 9, 9/1, 19/1, 19/2, 25/1,
  • Улица Свободы: 15, 17, 21, 23, 23/1, 25, 24, 35, 38/1, 40/1, 47/1, 47/2, 51/1
  • Улица Кольцевая: 128, 130, 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140
  • Улица Кремлевская: 31, 53, 53/1, 55, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 66, 65, 67, 76
  • Улица Ивана Франко: 8, 10, 12,
  • Улица Первомайская: 45, 71/1,
  • Улица Вологодская: 64, 66, 68, 76, 76/1, 78, 141/1
  • Улица Дмитрия Донского: 83,
  • Улица Кулибина: 40/1,
  • Улица Кольцевая: 106, 108, 133, 145а, 149
  • Улица Победы: 19, 21, 23
  • Улица Архитектурная: 9
  • Улица Гончарова: 21
  • Улица Богдана Хмельницкого: 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 127/1, 129, 131, 133, 135, 143/1, 126, 128, 132, 134
  • Улица Борисоглебская: 1, 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 7, 8, 10, 12, 15, 17/1,18, 20, 21/1, 22, 24, 26, 28, 28/1, 37
  • Улица Коммунаров: 55
  • Улица Суворова: 88/1
  • Улица Пекинская: 11а, 17а, 23, 25, 27, 33, 33/1, 35, 37;

Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 30 мая до 5 июня, с 27 июня по 8 июля и с 8 по 14 августа.

  • Улица Кольцевая: 86, 88, 92, 94, 96, 98, 104, 107, 107/1, 109, 111, 111/1, 119, 127
  • Улица Герцена: 50
  • Улица Кулибина: 5, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19а/1, 19б/2
  • Улица Александра Невского: 19, 21, 23, 25, 33
  • Улица Калинина: 12, 14, 16, 18, 20, 55, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69
  • Улица Боткина: 4,
  • Улица Короленко: 2, 4, 6, 8, 8/1
  • Улица Архитектурная: 1, 3, 5, 5а
  • Улица Ульяновых: 36
  • Улица Маяковского: 21

График отключения домов, у которых ресурсная организация МУП УИС, опубликован помесячно по ссылке.

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