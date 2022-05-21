Летнее тепло по традиции приходит вместе с плановым отключением горячего водоснабжения. Как объясняет городская администрация, это необходимо для проведения профилактических работ, в частности, «гидравлические испытания тепломагистралей, квартальных сетей» и «текущий ремонт тепломагистралей, гидравлические испытания тепломагистралей».
Так, публикуем порайонный список домов, жителям которых придется запасаться тазиками.
Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 30 мая до 5 июня, с 26 июня по 8 июля и с 22 по 28 августа.
Плановое отключение горячего водоснабжения в указанных ниже домах, согласно данным БащРТС, будет осуществляться в период с 16 по 22 мая, с 18 по 29 июля и с 8 до 14 августа.
В период с 16 по 22 мая, с 14 по 24 июня и с 8 по 14 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах центрального района Уфы.
Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 23 по 29 мая, с 28 июня по 8 июля, 25 по 31 июля.
Далее, в указанных ниже домах отключение горячего водоснабжения запланировано в период с 30 мая по 5 июня, с 1 по 7 августа и с 15 по 21 августа.
Отключение горячей воды в указанных ниже домах будет проводиться в период с 6 по 11 июня, 12 по 22 июля, 22 по 28 августа.
Горячее водоснабжение в следующих многоквартирных домах, по данным компании БашРТС, будет отключено в период с 16 по 22 мая, с 4 по 7 июля и с 1 по 8 августа.
Отключение горячего водоснабжения в следующих многоквартирных дома запланировано в период с 30 мая по 5 июня, с 12 по 22 июля, с 5 по 11 сентября.
Горячее водоснабжения в указанных ниже многоквартирных домах будет отключено в период с 23 по 29 мая, с 12 по 22 июля и с 15 по 21 августа.
В период с 16 по 22 мая, с 25 июля по 8 августа с 22 по 28 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах:
Так, в следующих многоквартирных домах горячее водоснабжение будет отключено в период с 16 по 22 мая, с 6 по 10 июня, с 14 по 18 июня и с 22 по 28 августа.
В период с 16 по 22 мая, с 27 июня по 8 августа, с 22 по 28 августа в следующих многоквартирных домах горячее водоснабжение будет отключено:
Плановое отключение горячего водоснабжения в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет осуществляться в период с 16 по 22 мая, с 25 июля по 5 августа и с 22 по 28 августа.
В период с 23 по 29 мая, с 14 по 25 июня, с 15 по 21 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах:
В период с 23 по 29 мая, с 6 по 10 июня, с 14 по 25 июня, с 15 по 21 августа горячее водоснабжение, по данным компании БашРТС, будет отключено в следующих домах:
Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 30 мая до 5 июня, с 12 по 23 июня и с 8 по 14 августа.
Отключение горячей воды в указанных ниже домах, согласно данным БашРТС, будет производиться в период с 30 мая до 5 июня, с 27 июня по 8 июля и с 8 по 14 августа.
График отключения домов, у которых ресурсная организация МУП УИС, опубликован помесячно по ссылке.