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Жителя Башкирии обвинили в реабилитации нацизма

26 мая 15:45
Фото: 1MI
Полутора годами ранее 22-летний парень из Стерлитамака активно высказывался в соцсетях на тему преступлений, совершенных в ходе Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба СК республики.

В Стерлитамаке местного жителя обвиняют в реабилитации нацизма за ряд его высказываний в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба СК Башкирии.

По версии следствия, осенью 2020 года молодой человек разместил в соцсетях ряд публикаций, в которых высказал неоднозначную позицию в отношении отдельных моментов мировой истории. В частности 22-летний парень в своих высказываниях отрицал преступления, которые были доказаны в ходе Международного военного трибунала после окончания Второй мировой войны.

Состав преступления был подтвержден в рамках экспертизы. На данный момент молодому человек грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно, что известного барда из Уфы обвинили в дискредитации ВС РФ. Мужчина позволил себе ряд неоднозначных высказываний в соцсетях.

Также ранее Mkset публиковал интервью девушки, на которую соседка подала жалобу из-за плаката с лозунгом, критикующим СВО, который та повесила на окне. Так, Регину Ибрагимову обязали выплатить штраф за дискредитацию российских Вооруженных сил.

#Новости#Азамат Нухов#Общество
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