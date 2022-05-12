Донос по-соседски: как жалоба на антивоенный плакат обернулась штрафом для уфимки

Бдительная соседка

Жалобу в полицию и уполномоченному по правам ребенка написала соседка Елена Сафонова, известная многочисленными претензиями к муниципальным и республиканским властям. На сайте мэрии их десятки. Донос был составлен так, что у полицейских не оставалось ничего другого как проверить подозрительную гражданку и принять меры. В нем было указано, что Регина «воспитывает одна ребенка, и с такой непатриотичной позицией не сможет вырастить патриота своей родины», что, кроме того, «она сама нелояльна государству». Сафонова потребовала проверить, как воспитывается ребенок и какие взгляды ему прививает мать. Кроме того, она посчитала, что лозунги Регина писала вместе с сыном «то есть диктовала ему и вбивала в голову свои принципы, что еще больше отягчает ее вину как матери, воспитывающей новое поколение России».