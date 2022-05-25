Уфимского барда оштрафовали на 300 тысяч за призывы к экстремизму

Уфимского барда оштрафовали на 300 тысяч за призывы к экстремизму
Уфимского барда оштрафовали на 300 тысяч за призывы к экстремизму
Вчера, 08:55ОбществоАзамат НуховФото: Photobank Ura Media / 1MI
Поэта-песенника из Уфы Андрея Масальского обвинили в призывах к экстремизму и оправдании терроризма, сообщает ОВД-Инфо (признан в РФ иноагентом)

Известного уфимского барда Андрея Масальского признали виновным по статьям о призывах к экстремизму и оправданию терроризма. Об этом сообщает ОВД-Инфо (признан в РФ иноагентом).

Так, по решению Центрального окружного суда Екатеринбурга Масальский обязан будет выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Сообщается, что в период с 2018 года бард активно высказывался в соцсетях по различным вопросам. В частности барду принадлежит ряд высказываний, жестко критикующих действия властей и силовиков.

По информации издания, в высказываниях Масальского нашли призывы к применению насилия в отношении силовиков, мусульман, а также оправдания терроризма. Сообщается, что бард, будучи в суде, вину полностью признал.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы