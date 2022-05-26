Министром здравоохранения Башкирии стал 35-летний главврач ГКБ № 18 Айрат Рахматуллин

Помимо официальной информации о назначении нового министра здравоохранения есть и пока что не подтвержденная информация от собственных источников Mkset, по данным которых онкодиспансер в Уфе в скором времени возглавит главврач Сибайской ЦРБ Радик Надыргулов. Нынешний главврач уфимского онкодиспансера Адель Измайлов 26 мая был назначен депутатом горсовета Уфы.