Главврач онкодиспансера занял кресло депутата Горсовета Уфы вместо врача-педиатра

Должность депутата Горсовета занял главврач республиканского онкодиспансера Адель Измайлов. Кандидатуру Измайлова предложили в республиканском отделении партии «Единая Россия». Об этом в рамках заседания горсовета сообщил председатель избирательной комиссии Уфы Игорь Панкевич.
Сообщается, что Измайлов занял место заведующей педиатрическим отделением детской поликлиники Дёмского района Эльзы Акчулпановой, покинувшей горсовет по собственному желанию несколькими неделями ранее.
По информации из открытых источников, имеет ученую степень доктора наук, а также является профессором кафедры урологии, будучи при этом врачом-урологом высшей категории. Должность главврача онкодисансера Измайлов занял двумя годами ранее — в 2019 году.