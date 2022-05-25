Уфимцев попросили доплатить по счетам за отопление почти трехлетней давности

Тогда, два года назад, БашРТС обвиняла в случившемся «управляшки», ведь сама компания считает, что подавала уфимцам тепло как положено, в соответствии с температурным режимом за окном. Тогда БашРТС решили сделать перерасчёт размера платы за отопление по заявлениям и заявили, что это является «временной мерой на момент ожидания окончательного решения проверки корректности переданных управляющими компаниями данных» и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений. По данным БашРТС, замечаний к корректности начислений в итоге не обнаружилось, а в ходе проверки надзорных органов нарушений выявлено не было.