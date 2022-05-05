Уфимцам придется вернуть огромную переплату БашРТС, за которую извинялся Хабиров

Уфимцам придется вернуть огромную переплату БашРТС, за которую извинялся Хабиров
Уфимцам придется вернуть огромную переплату БашРТС, за которую извинялся Хабиров
Вчера, 11:15ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Спустя почти два года стало известно, что огромную сумму, которую прислали в квитанциях за декабрь, жителям Уфы все же придется выплатить БашРТС. Данную информацию Mkset подтвердили в организации 5 мая.

В соцсетях жители Уфы ужаснулись слову «перерасчет» в строке за отопление в апрельских квитанциях. Клиенты БашРТС недоумевают, по какой причине компания-ресурсник возвращает себе переплату граждан за декабрь 2020 года. В качестве доказательств они прикладывают те самые платежные документы, из которых следует, что в апрельскую квитанцию включили эту переплату и жителям придется ее оплатить.

Напомним, в 2020 году история с огромными счетами за отопление прогремела на всю Башкирию, а власти не на шутку опасались, что за такую переплату «народ может выйти с вилами». Так вот, в 2020 году жители Уфы очень уж солидно переплатили за отопление, переплата была настолько масштабной, что за нее извинения принес сам глава региона Радий Хабиров.

Компания-ресурсник БашРТС тогда заявляла, что виноваты «управляшки», ведь сама компания подавала уфимцам тепло как положено, в соответствии с температурным режимом за окном. Тогда БашРТС решили сделать перерасчёт размера платы за отопление по заявлениям и заявили, что это является «временной мерой на момент ожидания окончательного решения проверки корректности переданных управляющими компаниями данных» и других факторов, которые могли повлиять на величину начислений.

В эти дни выяснилось, что граждане, которым в 2020 году вернули переплату, обязаны ее вернуть.

— Компания «БашРТС» уведомляет о возврате (доначислении) ранее списанных сумм в рамках перерасчёта за декабрь 2020 года — сумма отображена отдельной графой в квитанциях за апрель. Такое решение принято в связи с отсутствием замечаний к корректности начислений ООО «БашРТС» — в ходе проверки надзорных органов нарушений выявлено не было, — заявила Mkset пресс-секретарь компании Татьяна Валиева.

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