На снимках из космоса нашли очередной незаконный карьер в заповедном районе Башкирии

Проблема несанкционированных карьеров не нова для Башкирии, так в конце прошлого месяца в Башкирии в очередной раз обнаружили восемь незаконных карьеров по добыче ископаемых, сообщал о них также Россельхознадзор по Башкирии. Продолжается и конфликт граждан с золотодобытчиками в Зауралье, не так давно местные жители проводили флешмоб против разработки их земель. Суть конфликта можно узнать здесь, в свою очередь добавим и то, что в начале апреля в Башкирии возбудили уголовные дела против золотодобывающих компаний, однако произошло это лишь с подачи федерального следственного комитета.