В Башкирии в очередной раз обнаружили 8 незаконных карьеров по добыче ископаемых

Местной администрации по данному факту было вынесено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Также наряду с этим администрации Кушнаренковского района вынесли представление о том, чтобы прекратить разработку карьеров, а земельные участки, входящие в категорию сельскохозяйственных, перевести в земли, предназначенные для промышленности. Также, согласно действующему законодательству, местные власти могут разработать комплекс мер, направленных на рекультивацию пострадавших участков.