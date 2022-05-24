Уфимца, который возложил траурный венок к стеле прав человека, вызвали в полицию

Как уточнил экс-директора по маркетингу сети ресторанов «Лидер групп» Артур Дмитриев на своей странице Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской компании Meta), сотрудники полиции приехали к нему домой и попросили проехать на Пушкина 63, где находится отдел полиции № 9.