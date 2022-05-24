mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Уфимца, который возложил траурный венок к стеле прав человека, вызвали в полицию

24 мая 09:26
Фото: 1MI
Артур Дмитриев сегодня, 24 мая, возложил траурный венок к стеле прав человека. Теперь его вызвали в полицию, сообщил мужчина в своих соцсетях.

Стало известно, что Артура Дмитриева, который сегодня, 24 мая, возложил траурный венок к стеле прав человека, вызвали в полицию.

Как уточнил экс-директора по маркетингу сети ресторанов «Лидер групп» Артур Дмитриев на своей странице Facebook (соцсеть принадлежит запрещенной и признанной в РФ экстремистской компании Meta), сотрудники полиции приехали к нему домой и попросили проехать на Пушкина 63, где находится отдел полиции № 9.

Отметим, что надпись на траурном венке гласила: «Помним, скорбим. От граждан России».

#Новости#Элина Сайфранова#Город
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48