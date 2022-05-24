К посвященной правам человека стеле в Уфе принесли траурный венок «от граждан России»

К посвященной правам человека стеле в Уфе принесли траурный венок «от граждан России»
К посвященной правам человека стеле в Уфе принесли траурный венок «от граждан России»
Вчера, 11:02ОбществоИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал "Аспекты"
Фотографии траурного венка, возложенного к стеле посвященной правам человека, опубликованы в телеграм-канале «Аспекты» 24 мая.

Стела в центре Уфы, посвященная правам человека, уже не раз становилась местом, где уфимцы проводили одиночные пикеты. На это раз некое подобие акции или пикета вновь произошло у данного объекта на пересечении улиц Коммунистической и Мустая Карима. Однако кто устроил данный перформанс — неизвестно. Некто возложил траурный венок к стеле. На венке на ленте значится надпись «Помним, скорбим. От граждан России».

Фото:телеграм-канал "Аспекты"

Напомним, 9 мая к стеле с портретом своего деда вышла уфимка Юлия Самойлова, женщину задержали и отвезли в отдел полиции, однако получив от нее объяснения отпустили без составления на нее протокола.

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