К посвященной правам человека стеле в Уфе принесли траурный венок «от граждан России»

Стела в центре Уфы, посвященная правам человека, уже не раз становилась местом, где уфимцы проводили одиночные пикеты. На это раз некое подобие акции или пикета вновь произошло у данного объекта на пересечении улиц Коммунистической и Мустая Карима. Однако кто устроил данный перформанс — неизвестно. Некто возложил траурный венок к стеле. На венке на ленте значится надпись «Помним, скорбим. От граждан России».