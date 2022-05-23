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В центре Уфы семья из трех человек попала в больницу отравившись угарным газом дома

23 мая 09:38
Фото: 1MI
Сразу из больницы отпустили домой только главу семьи, его супруга и сын остались в больнице, сообщила пресс-служба УГЗ Уфы 23 мая.

О происшествии в Управление гражданской защиты населения сообщили медики. Они рассказали специалистам УГЗ о том, что в больницу поступила семья из трех человек, отец, мать и их несовершеннолетний ребенок, всем им поставили предварительный диагноз — отравление угарным газом.

Косвенно диагноз семьи подтвердили прибывшие в квартиру семьи работники «Газпром газораспределение Уфа в г. Уфе», которые выявили в жилище нарушение герметичности в вентиляции и тут же прекратили подачу газа по всему стояку.

Не так давно, 11 мая Mkset сообщал о том, что в Уфе принимая ванну отравился угарным газом школьник. Ему, к счастью, своевременно оказали медпомощь и в тот же день отпустили домой. В феврале же нынешнего года в Башкирии под суд отдали экс-руководителей стройфирм, по вине которых погибли двое, а именно 18-летний парень и 14-летняя девушка.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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