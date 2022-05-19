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Прокуратура выявила 210 млн рублей ущерба от свалки снега в Кузнецовском затоне в Уфе

19 мая 07:32
Фото: 1MI
Надзорное ведомство заподозрило, что в данном деле есть кого наказать м передала в полицию материалы проверки, сообщили в пресс-службе ведомства 19 мая.

Прокуратура способствовала возбуждению уголовного дела по статье «порча земли» после того как проверка ведомства выявила в пробах превышение содержания в почве вредных веществ. В сообщении ведомства указаны такие вещества как хлориды, железо, свинец и нефтепродукты.

Снег складировался в Кузнецовском затоне в Уфе на площадке без специализированного покрытия и сооружений, которые бы огораживали площадку. Площадь земельного участка, который использовался как снежный полигон, составила 16 тысяч квадратных метров. По данным ведомства ущерб от такого самоуправства составил 210 миллионов рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Город
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