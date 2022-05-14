mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вице-мэр Мелеуза был пойман на взятке в 2 миллиона рублей

14 мая 05:46
Фото: 1MI
Вице-мэр Василий Егоров принял крупную денежную сумму от посредника компании, занимавшейся строительством домов для сирот

В Башкирии вице-мэр города Мелеуза Василий Егоров был пойман на взятке в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщает издание СобКор02.

Предполагается, что за вознаграждение в размере двух миллионов чиновник должен был принять некачественное жильё для сирот, несмотря на ряд дефектов и «недоделок» в жилых помещениях. В строительной компании, которая занималась строительством, опасались, что жилье с имеющимися недочётами не примут местные власти.

Тогда за приёмку жилья для сирот Егорову пообещали два миллиона рублей. После передачи денежных средств посредником-представителем строительной компании, Василий Егоров был пойман.

Как сообщает издание, в минувшую пятницу в местной администрации прошли обыски, а сам вице-мэр покинул здание, будучи в наручниках.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в Следственный комитет республики. Мы опубликуем его сразу после получения.

Напомним, двумя годами ранее сценарий, во многом похожий на вышеупомянутый, произошел с министром строительства республики Рамзилем Кучарбаевым. По версии следствия, чиновник принял недостроенный объект, чем нанёс республиканскому бюджету ущерб — 95 миллионов рублей.

Примечательно, что судебные разбирательства по делу о злоупотреблении должностными полномочиями продолжаются по сей день. Рамзиль Кучарбаев отказывается от признания вины.

#Новости#Азамат Нухов#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Вчера, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Вчера, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
24 октября, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Вчера, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Вчера, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
24 октября, 13:48